La periodista y precandidata a la presidencia, Vicky Dávila, tuvo una intervención en el Congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) este 15 de agosto de 2025.

Dávila, quien renunció a la dirección de la revista Semana en noviembre de 2024 para iniciar su carrera presidencial, aseguró que:

“Si no rescatamos a Colombia, la vamos a tener que ver hundirse.”

Dávila dejó en claro su postura frente a la seguridad nacional durante su intervención y habló del riesgo que, para ella, representa lo que denomina la extrema izquierda.

“Yo estoy firme para servirle a Colombia, pero nunca seré un obstáculo. No podemos dejar que la extrema izquierda nos tome el país”, escribió en X.

Vicky Dávila, además, aseguró que el espectro de la centro derecha colombiana la ve como una de las favoritas para las elecciones presidenciales de 2026, pero que está dispuesta a aceptar si pierde ante un contrincante de este sector.

“Yo no tengo una obsesión personal por ser presidente. Yo estoy aquí para ayudar y, nunca —óigame bien— nunca, voy a ser un obstáculo”, fueron parte de las palabras de Dávila.

Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, los colombianos están listos para tomar decisiones cruciales sobre el futuro del país. En un clima político cada vez más polarizado, los aspirantes siguen afilando sus estrategias.

