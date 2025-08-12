Vicky Dávila no tardó en reaccionar a que el presidente Gustavo Petro dijera que denunciaría a quienes lo señalen de ser el responsable del crimen contra Miguel Uribe.

En la red social X, el mandatario reafirmó que “no hay una sola prueba en la investigación que insinúe, sugiera, que el Gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe”.

Así mismo, el primer mandatario aseguró que “la manipulación política hecha sobre el senador Miguel Uribe, estando en completa situación de discapacidad, es asqueante”, agregando que hay personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana y que no dejará que lo calumnien.

Vicky Dávila dice que Petro sí es responsable de crimen contra Miguel Uribe

En su respuesta, la precandidata dice reafirmarse en su postura y señala que el mandatario persigue a la oposición.

“Pues yo me reafirmo: usted es el responsable político del crimen contra Miguel Uribe. Usted persiguió y sigue persiguiendo con su discurso y narrativa a la oposición. Nos ha dicho nazis, corruptos, muñeca de la mafia. Es usted quien ha hablado de guerra o muerte. Y de muchas cosas más aterradoras”, publicó en sus redes sociales Dávila.

En el trino, como respuesta a lo dicho por Petro, la precandidata también señaló: “A Miguel lo maltrató todo lo que pudo. Así que no se haga el bravo, ni el indignado. Nos quiere callar y no nos vamos a callar… tendrá que demandar a millones de valientes en Colombia”.

Cabe resaltar que como Vicky Dávila, la senadora María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, entre otros representantes de la oposición, continúan señalando que el Gobierno actual tuvo incidencia en el atentado contra el precandidato presidencial.

