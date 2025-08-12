En medio de las honras fúnebres por Miguel Uribe Turbay, hay una figura que emerge en el panorama como posible reemplazo suyo en el Congreso después del doloroso hecho que acabó con su carrrera.

El país vive con tristeza un asesinato que obliga a decisiones para que la curul del hombre más votado por su partido no se quede vacía, a pesar del dolor que se vive por la partido de quien aspiraba a la presidencia de Colombia.

Lo cierto es que una mujer surge en el panorama y detrás suyo hay una controversial huella sobre la que también parece pertinente poner la lupa durante todo este proceso de cambio.

¿Quién reemplazaría la curul de Miguel Uribe en el Congreso?

Luego del fallecimiento de Miguel Uribe, su curul en el Senado de la República de Colombia será ocupada por María Angélica Guerra López, quien fue la siguiente en la lista del partido Centro Democrático en las elecciones legislativas de 2022.

El proceso de reemplazo de un congresista en Colombia está claramente estipulado en la Constitución y las normativas electorales. Cuando un senador fallece, como fue el caso de Uribe, se produce una “falta absoluta”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la entidad encargada de certificar la vacancia y, posteriormente, notificar al Congreso de la República quién es la persona que sigue en el orden de votación de la lista original. Una vez recibida esta certificación, la persona indicada, en este caso María Angélica Guerra, será citada para tomar posesión de su cargo.

María Angélica Guerra es una arquitecta oriunda del departamento de Sucre. Su llegada al Senado no está exenta de conexiones políticas, ya que pertenece a una reconocida familia política de la región.

Es sobrina de la exsenadora y exministra María del Rosario Guerra y su padre es el excongresista Joselito Guerra de la Espriella. Durante su campaña para el Senado en 2022, Guerra se apoyó en la estructura política de su familia en Sucre para fortalecer su base electoral.

Su posesión en el Congreso se espera en los próximos meses, una vez que se complete el trámite formal por parte del CNE y del Senado.

¿Qué problema tuvo el papá de María Angélica Guerra?

El excongresista José Elías ‘Joselito’ Guerra de la Espriella, padre de María Angélica Guerra, fue condenado a prisión en 1998 por delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y estafa.

Los cargos se enmarcaron en el escándalo conocido como el ‘Proceso 8.000’, que investigó la presunta financiación de campañas políticas con dinero proveniente del narcotráfico.

Guerra de la Espriella, que se desempeñaba como senador, fue acusado de haber recibido dinero del cartel de Cali. La condena, de 72 meses de prisión, fue impuesta por un juez “sin rostro” en la época. Años después, llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que dictaminó que se había violado su derecho a un juicio con las debidas garantías, por lo que recomendó que su caso fuera revisado.

A pesar de este fallo a su favor en la instancia internacional, la condena en Colombia se mantuvo en firme, lo que marcó un capítulo polémico en la carrera política de Joselito Guerra.

¿Qué relación tiene Álvaro Uribe con los Guerra?

Álvaro Uribe Vélez tiene una relación de amistad y de cercanía política con la familia Guerra, específicamente con el exsenador José Elías ‘Joselito’ Guerra de la Espriella.

Joselito Guerra fue una figura política importante en Sucre y mantuvo una relación con Uribe desde hace mucho tiempo. Es el padre de María Angélica Guerra, quien se espera que ocupe la curul del fallecido senador Miguel Uribe. Además, es hermano de María del Rosario Guerra, quien fue ministra y senadora del partido Centro Democrático, una de las figuras más cercanas y leales al expresidente.

La relación de Uribe con esta familia ha sido fundamental en su base política en la región de la Costa Caribe. A lo largo de los años, los miembros de la familia Guerra han sido aliados clave, apoyando públicamente a Uribe y promoviendo su agenda política en la zona. Esta alianza se ha manifestado tanto en cargos públicos como en el apoyo de las campañas electorales de Uribe.

