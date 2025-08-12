En medio del solemne homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un atentado en el barrio Modelia de Bogotá, un grito resonó con fuerza en la Plaza de Bolívar: “¡Fuera, Petro!”.

(Lea también: Primeras imágenes del féretro de Miguel Uribe en cámara ardiente; su esposa lo recibió)

Los ciudadanos que hacían fila para ingresar al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se lleva a cabo la cámara ardiente, expresaron su descontento con el presidente Gustavo Petro, en un reflejo de la polarización que atraviesa el país.

Durante todo el día, más de 4.000 personas han pasado por el Congreso para despedir al líder del Centro Democrático, cuya muerte ha conmocionado a Colombia.

El clamor de los ciudadanos, que aguardaban bajo un estricto esquema de seguridad para rendir tributo a Uribe Turbay, evidenció las tensiones políticas que persisten en el país. La frase “Fuera, Petro” se convirtió en un eco entre la multitud, mientras miles se reunían para honrar la memoria del senador.

#Noticias | “Fuera Petro” gritan los ciudadanos esperan para ingresar al Congreso de la República a despedir al senador Miguel Uribe Turbay. 📲 https://t.co/OEEYzdcwQi ▶️ Más contenido, más información 🟥 YouTube 👉 https://t.co/rpwUwdQ4sb

⬛ TikTok 👉 https://t.co/GqehgRH6np pic.twitter.com/8ORSa5OlS2 — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) August 12, 2025

Lee También

Cámara ardiente para despedir a Miguel Uribe Turbay

El Congreso de la República permanece como el epicentro de los actos en memoria de Miguel Uribe Turbay hasta el miércoles 13 de agosto.

Según el cronograma oficial, este martes 12 de agosto, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., la cámara ardiente ha estado abierta al público, con un ingreso coordinado por la seguridad del Congreso a través de la Plaza de Bolívar.

Mañana miércoles, a las 9:00 a.m., se hará un homenaje exclusivo para familiares y congresistas, seguido del traslado del féretro a la Catedral Primada de Colombia.

A las 12:00 del mediodía del miércoles, el cardenal José Luis Rueda Aparicio oficiará una misa de exequias en la Catedral Primada.

Posteriormente, los restos de Uribe Turbay serán trasladados al Cementerio Central de Bogotá, donde se llevará a cabo el entierro, cerrando un capítulo de despedida que ha unido a miles en el dolor, pero también ha reflejado las profundas divisiones políticas del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.