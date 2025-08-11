Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado perpetrado hace dos meses durante un evento político en el barrio Modelia de Bogotá.

Su muerte, ocurrida en la Fundación Santa Fe, ha provocado una profunda conmoción en el país, y figuras públicas como el extécnico de fútbol Luis Fernando ‘profe’ Montoya han expresado su dolor y un urgente llamado a la unidad.

En un mensaje cargado de emotividad, Montoya expresó: “Hoy nos duele la patria. Nos duele la pérdida de una vida. Hago un llamado urgente a la tolerancia, al respeto por la diferencia y a la defensa de la vida. Construyamos país, no permitamos que la violencia siga escribiendo nuestra historia”.

El extécnico también compartió su tristeza personal: “Me desperté con la noticia de la muerte de Miguel Uribe. Sentí una inmensa tristeza por su familia. Colombia pierde un gran líder como Miguel. Cosas como estas no pueden seguir pasando en mi país”.

Miguel Uribe: último parte médico de la Fundación Santa Fe

En las últimas horas, la Fundación Santa Fe emitió un comunicado confirmando que el estado de salud del senador se había deteriorado gravemente, pasando a una “condición crítica” debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

A pesar de los esfuerzos médicos, Uribe Turbay no logró superar las secuelas del atentado, dejando un vacío en la política colombiana y un país que ahora reflexiona sobre las consecuencias de la violencia.

La Fundación Santa Fe señaló que el senador falleció a la 1:56 a. m: “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

