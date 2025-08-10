Este fin de semana, la Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico que reveló un agravamiento en el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, internado desde el 7 de junio tras un atentado armado en el barrio Modelia, Bogotá.

(Lea también: “Él nos necesita”: esposa de Miguel Uribe conmovió con mensaje sobre nuevo parte médico)

Según el comunicado, el congresista sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que requirió procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia y su estado fue calificado como “crítico”.

En la noche de este domingo 10 de agosto, María Claudia Tarazona, esposa del senador, compartió un mensaje esperanzador en redes sociales, agradeciendo la solidaridad de los colombianos y asegurando que Uribe Turbay está superando esta crisis y se encuentra estable.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

En medio de la incertidumbre, Tarazona expresó: “Recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo, por la salud y evolución de Miguel”.

La esposa del senador detalló que, tras enfrentar “una nueva situación” en los últimos días, Uribe Turbay está superando el episodio gracias a “su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y, sobre todo, la ayuda de Dios”.

Añadió que su esposo se encuentra estable y en recuperación, confiando en el equipo médico y en la “inmensa generosidad de Dios y la Virgen María”.

Lee También

Miguel Uribe: estado de salud y últimas noticias

La Fundación Santa Fe detalló en un comunicado que han tenido que mantener en cuidados intensivos al senador del Centro Democrático, bajo un fuerte sedante y bloqueo neuromuscular, con constante monitoreo neurológico y hemodinámico en un manejo integral y multidisciplinario.

La hemorragia cerebral, descrita como un retroceso, encendió las alarmas entre sus seguidores. De acuerdo con Medline Plus, se trata de “un sangrado en la zona comprendida entre el cerebro y los delgados tejidos que lo cubren. Esta zona se llama espacio subaracnoideo, que necesita atención médica inmediata”.

Las próximas horas serán claves para determinar la evolución de Uribe Turbay, que podría complicarse con esta hemorragia, la cual ya había presentado en los primeros días después del atentado, lo que agrava su condición de salud, la cual volvió a ser “crítica”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.