La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico que revela un agravamiento en el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, internado desde el 7 de junio tras un atentado en el barrio Modelia, en Bogotá.

Según el comunicado, el congresista sufrió un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a los médicos a hacer procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. La institución calificó su situación como “crítica”, un retroceso tras señales previas de recuperación que habían sembado esperanza entre sus familiares y seguidores.

En medio de este panorama, María Claudia Tarazona, esposa del senador, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, convocando a los colombianos a unirse en oración por la recuperación de Uribe y por la paz del país.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia”, expresó Tarazona. “Para Miguel, su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación”.

Tarazona invitó a la ciudadanía a participar en un rezo colectivo del rosario este lunes 11 de agosto a las 7:30 p. m., con el objetivo de elevar plegarias por la salud del senador.

Miguel Uribe: estado de salud y últimas noticias

La Fundación Santa Fe detalló que han tenido que mantener bajo cuidados intensivos al senador, bajo un fuerte sedante y bloqueo neuromuscular, teniéndolo bajo constante monitoreo neurológico y hemodinámico en un manejo integral y multidisciplinario.

Las próximas horas serán claves para determinar la evolución de la salud de Uribe Turbay, que podría complicarse con esta hemorragia, la cual ya había presentado en los primeros días después del atentado, lo que agrava su condición de salud, la cual volvió a ser “crítica”.

