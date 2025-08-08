Dos meses después del ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay, su entorno familiar sigue aferrado a la esperanza de que se recupere pronto, aunque no se volvieron a conocer partes médicos de la Fundación Santa Fe, en la que se encuentra hospitalizado mientras avanza su recuperación.

Uno de los mensajes más emotivos vino por parte de María Acosta, hija de María Claudia Tarazona (esposa de Uribe Turbay), quien compartió sus sentimientos a través de redes sociales. En sus palabras, reflejó la admiración y el profundo cariño que siente por el político, quien fue atacado a tiros por un niño de 15 años, que ya asumió su responsabilidad en el hecho que ocurrió en el occidente de la capital.

Mediante una historia de Instagram, Acosta publicó una fotografía donde aparece Miguel Uribe junto a su hijo Alejandro. Sobre la imagen escribió un mensaje en el que expresó cuánto le ha hecho falta:

“Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor”, se lee en el mensaje de Acosta en redes.

La joven también describió cómo ha cambiado la dinámica del hogar sin su presencia expresando que la tristeza es evidente: “La casa no es lo mismo sin ti, sin tus pasos y risas. El estudio no es lo mismo sin tu trabajando y estudiando en el escritorio, o armando pistas de carros con Alejandro. La sala no es lo mismo sin tus reuniones, o tu tocando el piano y cantando”. Aseguró también que, a pesar de la ausencia física, siente su presencia constantemente.

Más adelante, expresó que la fortaleza del senador sigue siendo una fuente de inspiración para ella. “Eres el más grande ejemplo de fortaleza, verraquera (sic), pasión y perseverancia. Eres una inspiración para mí y un modelo a seguir, porque incluso en estos momentos eres tú: ¡no te rindes!”, agregó Acosta en el mensaje.

También escribió que el vacío que dejó su ausencia solo refleja el amor que le tiene: “Te estamos esperando, el tiempo que sea necesario”. Al compartir la publicación, María Claudia Tarazona respondió con un mensaje corto, pero cargado de esperanza: “Te amo, hija. Volverá a nosotros”.

Sobre su estado de salud actual, la hermana del senador, María Carolina Hoyos, aseguró que el político “va muy bien” y que se encuentra en la “fase de despertar”. Aunque no hay claridad sobre cuánto tiempo tomará ese proceso, Hoyos describió su evolución como “un milagro” y agradeció las oraciones y el apoyo que han recibido desde el atentado.

Cuánto llevan casados Miguel Uribe y María Claudia Tarazona

La pareja está casada desde 2016 y juntos tienen un hijo, Alejandro. Además, el senador asumió el rol de figura paterna para las tres hijas de Tarazona, entre ellas María Acosta.

