El caso de Karen Santos daría un dramático giro por cuenta de una presunta decisión de la Fiscalía General de la Nación, que habría solicitado medidas urgentes de protección a favor del empresario Ricardo Leyva Páez, pese a que en el proceso existen denuncias previas presentadas por Santos en su contra.

Así lo dio a conocer Cambio Colombia. La solicitud se conoció luego de que Leyva demandara a su expareja por una supuesta extorsión. La posible determinación de la Fiscalía causa controversia debido a que Santos entregó a las autoridades grabaciones de video y audio en las que, de acuerdo con la demandante, se registran agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de Leyva.

Santos sostuvo que ese material forma parte del conjunto probatorio presentado dentro del proceso. Además de los registros audiovisuales, Santos afirmó que sufrió violencia física, psicológica y económica durante varios años de relación, y que en algunos episodios requirió atención médica de urgencia, con una afectación visual permanente en uno de sus ojos.

Karen Santos, expareja de Ricardo Leyva, le contó a @federicogomezla, director de CAMBIO, cómo fueron las agresiones que, asegura, recibió a manos del empresario de conciertos. Relató el día en que decidió irse de su lado: “Me rompe el celular y empieza a perseguirme con un… pic.twitter.com/Z8ixpSdXZY — Cambio (@estoescambio) November 30, 2025

¿Quién es Ricardo Leyva?

Es un empresario colombiano vinculado desde hace más de cuatro décadas a la industria del entretenimiento. Su actividad principal se concentra en la organización y producción de conciertos y eventos masivos, con participación en espectáculos de artistas nacionales e internacionales.

Dentro del sector, su nombre se asocia a empresas y proyectos relacionados con la logística, promoción y realización de eventos musicales de gran escala. En ese contexto, medios como Cambio mencionan un vínculo personal y político entre Ricardo Leyva y Armando Benedetti, actual ministro del Interior.

