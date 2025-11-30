Santos denunció en una conmovedora entrevista con Cambio que fue víctima de graves agresiones físicas y psicológicas durante su relación.

Relató que Leyva la golpeaba con tal violencia que incluso temió por su vida. Según ella, decidió hacer públicas sus declaraciones porque siente que su integridad corre peligro y no le queda otra alternativa para buscar protección.

Estos son los videos revelados por Cambio:

Karen Santos, expareja de Ricardo Leyva, le contó a @federicogomezla, director de CAMBIO, cómo fueron las agresiones que, asegura, recibió a manos del empresario de conciertos. Relató el día en que decidió irse de su lado: “Me rompe el celular y empieza a perseguirme con un… pic.twitter.com/Z8ixpSdXZY — Cambio (@estoescambio) November 30, 2025

“Es la primera vez que me atrevo a decir esto. Ricardo llegó al punto de mentir de tal forma que la única manera de desmentirlo es entregando esto que quiero que la gente vea [los videos de las agresiones]”, detalló Santos en Cambio.

Las grabaciones reveladas por ese medio son escabrosas y en ellas se ven las agresiones de Leyva. “No me vas a pegar, no me vas a pegar”, se oye decir a la mujer en una de ellas.

“Yo sentía que lo único que podía hacer era grabar por si algún día me encontraban muerta, por lo menos supieran quién fue. Me pegaba con los puños cerrados hasta reventarme; él decía que llamaba a Petro o Benedetti y con eso nos iba a destruir”, añadió.

Leyva es muy cercano al ministro Armando Benedetti. De hecho, hace unas semanas Caracol Radio reveló que el empresario actualmente vive en un lujoso apartamento en Barranquilla que pertenece al ministro.

Santos hizo un llamado angustioso a Benedetti. “Yo le pido, respetado ministro, que haga justicia”, sentenció entre lágrimas.

Aunque el empresario niega todas las acusaciones, los fuertes videos revelados por Cambio respaldan el testimonio de Santos y muestran la severidad del maltrato que sufrió mientras convivió con Leyva.

Quién es Ricardo Leyva

Ricardo Leyva es un empresario bogotano con más de 40 años de experiencia en la producción de conciertos y espectáculos masivos en Colombia y otros países.

Ha sido una figura influyente en el negocio del entretenimiento en vivo, reconocido por organizar grandes giras nacionales e internacionales, festivales multitudinarios y montajes en estadios como El Campín, así como en ciudades como Cartagena, Cali y Medellín.

Aunque su carrera ha sido ampliamente destacada en el ámbito cultural, recientemente su nombre había vuelto a la agenda pública debido a su cercanía empresarial y patrimonial con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La atención creció tras conocerse un millonario contrato suscrito con RTVC y el allanamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia a la mansión en Lagos de Caujaral donde reside la familia del ministro, hechos que han generado controversia.

Leyva creció en Bogotá en una familia vinculada a los medios, pero aunque fue presionado a estudiar odontología, su pasión siempre fue la música. Trabajó en una compañía de discos en Venezuela y luego de lleno con la industria musical colombiana.

