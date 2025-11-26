En la tarde de este martes, 25 de noviembre, Bogotá se vio envuelta en varias manifestaciones que se llevaron a cabo por toda la capital, protagonizadas por grupos feministas en medio del Día de la No Violencia contra la Mujer.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: [Video] Motociclistas se pusieron agresivos y bajaron a pasajeros de SITP durante manifestación)

De hecho, Transmilenio tuvo que interrumpir su operación por varias horas, al mismo tiempo que letreros de los paraderos del SITP también se vieron perjudicados porque las manifestantes decidieron romperlos.

Ahora, a medida que pasan las horas salen más videos de todos los daños que ocasionaron estas personas, como a una iglesia cristiana, por ejemplo, que lleva el nombre de Misión Carismática Internacional.

Lee También

En unos videos compartidos en las redes sociales se puede apreciar que las mujeres iban solo caminando por allí, pero algunas comienzan a pegarles a las ventanas y a hacer grafitis, lo cual fue muy condenado por los usuarios.

Estos son los videos en cuestión:

Las feministas atacaron la sede de la iglesia Misión Carismática Internacional. Ese es su tal discurso de empoderamiento: atacar a los que piensan distinto, destruir bienes públicos y privados, atentar contra la libertad religiosa. Y por otro lado, ¿para qué sirven los… pic.twitter.com/TjDrenVjoF — Clara Lucía Sandoval (@clarasandoval) November 26, 2025

Esto abrió una gran discusión, ya que estas mujeres luchan por sus derechos y demás, pero lo hacen atacando al resto, ya sea dañando la propiedad horizontal, afectando las zonas comunes de la ciudad o incluso impidiendo que el sistema de transporte público fluya con naturalidad, lo cual igual afecta a la ciudadanía.

(Ver también: Enfrentamientos en protestas convocadas por Petro en Bogotá; Policía intervino)

Las autoridades locales no han anunciado capturas por esta clase de hechos, pero se espera que avance la investigación para dar con las mujeres que protagonizaron estas manifestaciones y se haga justicia, recordando que por eso mismo la creadora de contenido y empresaria ‘Epa Colombia’ se encuentra en la cárcel.

* Pulzo.com se escribe con Z