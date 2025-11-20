Por segundo día consecutivo, en inmediaciones de la Universidad Distrital, estudiantes bloquearon la movilidad por una nueva jornada de manifestaciones.

Desde este 19 de noviembre, estudiantes de la Universidad Distrital adelantaron protestas para expresar su rechazo a la postulación de José Lizcano y Pablo Garzón al cargo de rector. Las manifestaciones de este jueves se sumaron a dicha presión en medio del ambiente de inconformidad dentro de la institución.

Ante las afectaciones en la movilidad, puntualmente en la avenida Circunvalar, el alcalde Carlos Fernando Galán, confirmó que hubo intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para dispersar las manifestaciones.

“Desde las 2 de la tarde, la Policía interviene en la Avenida Circunvalar, en inmediaciones de la Universidad Distrital, para recuperar el orden, lo que ha afectado la movilidad en la zona. En la sede de Ciudad Bolívar también se agotó la instancia de diálogo y la intervención, que empezó a la 1:48, terminó a las 4:23”, informó el alcalde.

#Atención A esta hora hay enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios en la Universidad Distrital, sede Macarena. La Secretaría de Gobierno reportó el daño a dos vehículos y la agresión contra gestores de diálogo con elementos contundentes y artefactos… pic.twitter.com/XDyvTqSfit — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 20, 2025

En la sede La Macarena, ubicada en la avenida Circunvalar con calle 26C, se presentó uno de los episodios más críticos de la jornada. En ese sector se reportaron daños a dos vehículos y varias situaciones de amenaza y agresiones contra funcionarios de la Alcaldía, quienes fueron atacados con objetos contundentes y artefactos incendiarios. Además, en el lugar fueron hallados dos elementos explosivos que no alcanzaron a detonar.

De acuerdo con el último reporte de Transmilenio, en la sede tecnológica se retiraron los manifestantes y ya no hay afectaciones en movilidad, mientras que en la Macarena aún continúan los desvíos.

Cabe mencionar que a estas afectaciones a causa de las manifestaciones, se suman los trancones por las fuertes lluvias de esta tarde que han causado embotellamiento en el occidente y en el norte de Bogotá, según el último reporte de la Secretaría de Movilidad.

