Los empleos que tiene Oxxo en Bogotá para el cierre de este 2025 están dirigidas para personal que quiera desempeñarse como jefe de expansión, coordinador de planeación de la demanda, practicante profesional de relaciones laborales y analista de la cadena de suministros, de acuerdo con la información de la cadena de supermercados en su cuenta de LinkedIn. A continuación, encontrará las vacantes y los enlaces para que aplique:

Vacantes y modalidad de trabajo Requisitos Salarios Aplicar Jefe de expansión (presencial) Profesional en administración de empresas, arquitectura, ingeniería civil o carreras afines.

Deseable especialización.

Manejo de sistemas de georreferenciación.

6 a 8 años de experiencia en negociación inmobiliaria y/o ‘retail’. Confidencial Postularse Coordinador(a) planeación de la demanda (híbrido) Profesional en administración de empresas, administración logística economía, ingeniería industrial o carreras afines.

3 a 5 años de experiencia en gestión de modelos de reposición de abasto con proveedores. Confidencial Postularse Practicante profesional de relaciones laborales (híbrido) Estudiante últimos semestres de derecho.

Nivel intermedio de la suite de Microsoft (Outlook, Excel, PowerPoint). Confidencial Postularse Analista de cadena de suministros (híbrido) Profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o carreras afines.

2 a 4 años de experiencia en planeación de compras, de la distribución y la demanda. Confidencial Postularse

Estas ofertas de empleo de Oxxo a través de los meses son un reflejo del crecimiento exponencial que ha tenido la compañía en Colombia, ya que no solo opera en las principales capitales, sino que ha ido más allá haciendo presencia y abriendo locales en municipios y corregimientos que nunca habían tenido negocios de este tipo.

¿Cuántas horas se trabaja en Oxxo?

El régimen laboral dentro de las tiendas Oxxo se ajusta a las recientes modificaciones legales en Colombia, específicamente la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción gradual de la jornada laboral. Actualmente, los empleados de Oxxo cumplen con una jornada de 44 horas semanales, un parámetro que define el marco estándar de trabajo en la compañía. Este cumplimiento normativo es fundamental para garantizar que las condiciones laborales se mantengan dentro de los límites legales establecidos para el sector comercial minorista.

Un aspecto clave en la gestión de personal de la cadena es el tratamiento del tiempo adicional trabajado. Todos aquellos colaboradores que, por necesidad operativa o decisión propia, superen el límite de 44 horas semanales, tienen derecho al pago de horas extra conforme a la ley. Esta remuneración adicional representa un importante ingreso extra para los empleados, ofreciendo un incentivo y un sustento económico que contribuye significativamente a sus finanzas personales y alienta la disponibilidad en momentos de alta demanda.

