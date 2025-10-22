Con diciembre a la vuelta de la esquina, muchos en Colombia están en busca de un empleo que les asegure pasar Navidad y Año Nuevo con plata. Es por eso que Foundever abrió trabajos en Bogotá, Cali, Barranquilla y más ciudades, los cuales son para ejercer de manera remota o presencial, según las necesidades de la plaza que esté libre.
Multinacionales como esta o DHL se la han jugado por el talento colombiano para llevar a cabo todas sus operaciones, destacando que el compromiso, la disciplina y la madurez de los trabajadores nacionales han ayudado a que las marcas sobresalgan en la región y continúen en expansión. De esta forma, tanto las compañías como los colaboradores y contratistas ganan posicionamiento, dinero y prestigio.
Los empleos que tiene actualmente Foundever en Colombia están enfocados en áreas tecnológicas y de servicio al cliente. La página web de la empresa confirma que estos son los trabajos disponibles para ser tomados:
Arquitecto de ‘software’
- Cualquier ubicación (remoto a tiempo completo).
- Responsabilidades: diseñar e implementar soluciones de infraestructura como código (IaC) utilizando Terraform y configuraciones impulsadas por Git para automatizar las configuraciones del dominio Keycloak, las configuraciones de cliente y la administración de usuarios, liderar la expansión e integración de Keycloak IAM en todos los productos, garantizando una autenticación sólida (y autorización en
el futuro)
- Requisitos: conocimiento profundo de los protocolos de autenticación y autorización, incluidos OAuth2, OIDC, SAML y su aplicación práctica para
proteger microservicios y arquitecturas multiinquilino (al menos 3 años), amplia experiencia práctica con Keycloak IAM, incluida configuración, personalización mediante extensiones e implementación (al menos 3 años), amplia experiencia con pipelines CI/CD de Gitlab y automatización de DevOps (al menos 3 años).
- Salario: confidencial.
- Aplique acá.
Representante de atención al cliente bilingüe
- Bogotá (presencial a tiempo completo).
- Responsabilidades: responder llamadas entrantes a las líneas de atención al cliente, proporcionar un servicio de asistencia de alto nivel profesional y competente, completar y aprobar satisfactoriamente los requisitos de capacitación y calidad.
- Requisitos: tener al menos 18 años, diploma de escuela secundaria, estar ubicado en Bogotá, poder trabajar en sitio en calle 165 # 45 – 46, ciudadanía colombiana o permiso de trabajo.
- Salario: confidencial.
- Aplique acá.
Representante de atención al cliente bilingüe
- Barranquilla (presencial a tiempo completo).
- Responsabilidades: responder llamadas entrantes a las líneas de atención al cliente, proporcionar un servicio de asistencia de alto nivel profesional y competente, completar y aprobar satisfactoriamente los requisitos de capacitación y calidad.
- Requisitos: tener al menos 18 años, diploma de escuela secundaria, estar ubicado en Bogotá, poder trabajar en sitio, ciudadanía colombiana o permiso de trabajo.
- Salario: confidencial.
- Aplique acá.
Agente de servicio al cliente en español
