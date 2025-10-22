Con diciembre a la vuelta de la esquina, muchos en Colombia están en busca de un empleo que les asegure pasar Navidad y Año Nuevo con plata. Es por eso que Foundever abrió trabajos en Bogotá, Cali, Barranquilla y más ciudades, los cuales son para ejercer de manera remota o presencial, según las necesidades de la plaza que esté libre.

Multinacionales como esta o DHL se la han jugado por el talento colombiano para llevar a cabo todas sus operaciones, destacando que el compromiso, la disciplina y la madurez de los trabajadores nacionales han ayudado a que las marcas sobresalgan en la región y continúen en expansión. De esta forma, tanto las compañías como los colaboradores y contratistas ganan posicionamiento, dinero y prestigio.

Los empleos que tiene actualmente Foundever en Colombia están enfocados en áreas tecnológicas y de servicio al cliente. La página web de la empresa confirma que estos son los trabajos disponibles para ser tomados:

Arquitecto de ‘software’

Cualquier ubicación (remoto a tiempo completo).

(remoto a tiempo completo). Responsabilidades : d iseñar e implementar soluciones de infraestructura como código (IaC) utilizando Terraform y configuraciones impulsadas por Git para automatizar las configuraciones del dominio Keycloak, las configuraciones de cliente y la administración de usuarios, l iderar la expansión e integración de Keycloak IAM en todos los productos, garantizando una autenticación sólida (y autorización en

el futuro)

: d Requisitos: c onocimiento profundo de los protocolos de autenticación y autorización, incluidos OAuth2, OIDC, SAML y su aplicación práctica para

proteger microservicios y arquitecturas multiinquilino (al menos 3 años), a mplia experiencia práctica con Keycloak IAM, incluida configuración, personalización mediante extensiones e implementación (al menos 3 años), a mplia experiencia con pipelines CI/CD de Gitlab y automatización de DevOps (al menos 3 años).

c Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Representante de atención al cliente bilingüe

Bogotá (presencial a tiempo completo).

(presencial a tiempo completo). Responsabilidades : r esponder llamadas entrantes a las líneas de atención al cliente, p roporcionar un servicio de asistencia de alto nivel profesional y competente, c ompletar y aprobar satisfactoriamente los requisitos de capacitación y calidad.

: r Requisitos: t ener al menos 18 años, d iploma de escuela secundaria, e star ubicado en Bogotá, p oder trabajar en sitio en calle 165 # 45 – 46, c iudadanía colombiana o permiso de trabajo.

t Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Representante de atención al cliente bilingüe

Barranquilla (presencial a tiempo completo).

(presencial a tiempo completo). Responsabilidades : r esponder llamadas entrantes a las líneas de atención al cliente, p roporcionar un servicio de asistencia de alto nivel profesional y competente, c ompletar y aprobar satisfactoriamente los requisitos de capacitación y calidad.

: r Requisitos: t ener al menos 18 años, d iploma de escuela secundaria, e star ubicado en Bogotá, p oder trabajar en sitio, c iudadanía colombiana o permiso de trabajo.

t Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Agente de servicio al cliente en español Bogotá (presencial a tiempo completo).

(presencial a tiempo completo). Responsabilidades : r esponder llamadas entrantes a las líneas de atención al cliente, p roporcionar un servicio de asistencia de alto nivel profesional y competente, c ompletar y aprobar satisfactoriamente los requisitos de capacitación y calidad.

: r Requisitos: t ener al menos 18 años, d iploma de escuela secundaria, e star ubicado en Bogotá, p oder trabajar en sitio en calle 165 # 45 – 46, c iudadanía colombiana o permiso de trabajo.

t Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá. Representante de atención al cliente bilingüe Cali (presencial a tiempo completo).

(presencial a tiempo completo). Responsabilidades : r esponder llamadas entrantes a las líneas de atención al cliente, p roporcionar un servicio de asistencia de alto nivel profesional y competente, c ompletar y aprobar satisfactoriamente los requisitos de capacitación y calidad.

: r Requisitos: t ener al menos 18 años, d iploma de escuela secundaria, e star ubicado en Bogotá, p oder trabajar en sitio, c iudadanía colombiana o permiso de trabajo.

t Salario : confidencial.

¿Qué hace Foundever en Colombia? Foundever se establece en Colombia como un actor clave en la industria de la externalización de procesos de negocio (BPO), aunque su enfoque ha evolucionado de ser un tradicional 'call center' a una empresa de soluciones integrales para la experiencia del cliente (CX). En el país, la compañía se centra en ofrecer una amplia gama de servicios que incluyen atención al cliente multicanal (voz, chat, correo electrónico, redes sociales), soporte técnico, ventas, retención y gestión de cobros. Esta operación se apoya fuertemente en el talento local, con una necesidad notable de perfiles bilingües (especialmente con dominio de inglés) para atender a más de 37 clientes globales en múltiples idiomas, aprovechando la posición estratégica de Colombia para el soporte multilingüe.

