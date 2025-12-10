Bavaria abrió su convocatoria nacional para su programa ‘Creadores de Brindis‘ que incluye ofertas para practicantes en el periodo 2026-1, dirigida a estudiantes universitarios que se encuentren en etapa productiva y busquen incorporarse a alguno de los equipos operativos, administrativos o estratégicos de la compañía.

Según informó la empresa, el programa incluye vacantes en áreas como comunicaciones, finanzas, marketing, logística, tecnología, producción, compras, sostenibilidad y recursos humanos. La oferta incluye la iniciativa GMT (Global Management Trainee) que busca reclutar nuevos colaboradores para el Año Nuevo.

¿Cuándo aplicar a las ofertas de empleo de Bavaria en 2026?

Las oportunidades estarán distribuidas en distintas sedes y plantas del país, donde Bavaria desarrolla sus operaciones industriales y comerciales. La primera etapa que inicia en febrero de 2026 está dirigida a estudiantes de último o penúltimo semestre, mayores de edad, cuyas universidades tengan convenio de prácticas o modalidad de contrato de aprendizaje.

Los seleccionados contarán con un auxilio económico y acompañamiento profesional durante el periodo formativo, que podrá extenderse entre seis meses y un año, de acuerdo con las exigencias académicas de cada institución.

Además, el otro proceso que se abre en marzo de 2026 es el programa GMT que busca firmar y emplear a jóvenes recién graduados o con máximo dos años de experiencia y que tengan entre los 20 y los 28 años.

Con esta convocatoria, la compañía busca fortalecer su programa de talento joven e integrar nuevos perfiles en diferentes áreas a su estructura organizacional, en un momento en el que varias empresas del sector industrial amplían sus espacios para estudiantes en etapa formativa.

Finalmente, está la convocatoria para practicantes correspondiente al periodo 2027-1, con inicio estimado en agosto de 2026. Para aplicar, los aspirantes deben estar pendientes de las redes sociales de la compañía.

¿Cómo es el proceso de selección en Bavaria?

El proceso de selección en Bavaria está estructurado en seis fases sucesivas, diseñadas para evaluar el perfil académico, las competencias profesionales y el potencial de liderazgo de los estudiantes que buscan ingresar a los programas de prácticas o al esquema Global Management Trainee (GMT). La compañía detalla estos pasos en su sitio web oficial y los describe como un filtro riguroso que apunta a identificar a los futuros profesionales que puedan integrarse a proyectos estratégicos dentro de la organización.

La primera fase corresponde a la inscripción en la plataforma oficial de Bavaria, donde los aspirantes cargan su información académica y personal, junto con los documentos exigidos por la compañía. Una vez superado este registro, comienza un proceso progresivo de evaluación que incluye pruebas de habilidades, análisis de competencias y actividades diseñadas para medir la afinidad del candidato con la cultura organizacional.

Posteriormente, los preseleccionados avanzan hacia espacios de interacción directa con equipos de talento humano y líderes de áreas específicas. Estas etapas permiten examinar el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y el desempeño en situaciones que simulan escenarios reales dentro de la empresa.

El procedimiento culmina con la denominada entrevista de panel. En esta última fase, intervienen el presidente de Bavaria y los vicepresidentes de diferentes unidades estratégicas, quienes valoran la proyección profesional de cada candidato y seleccionan a quienes ocuparán los cupos disponibles en el programa, especialmente en el caso de los futuros Técnicos de Gestión Global.

Con este esquema, Bavaria busca garantizar un proceso de incorporación sólido, orientado a identificar perfiles con alto potencial y alineados con las necesidades operativas, comerciales y de innovación que impulsa la compañía.

