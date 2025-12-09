La inteligencia artificial (IA) continúa su avance veloz, modificando múltiples áreas de la vida cotidiana. Según un análisis desarrollado con ChatGPT, existen profesiones que serán menos recomendables para estudiar en 2026 debido a su elevada probabilidad de automatización y digitalización.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Universidad de los Andes les alegró el semestre a estudiantes para 2026: se ahorrarán un dineral)

Entre las más destacadas se encuentran la contabilidad tradicional y la administración de empresas, pues las tareas rutinarias pueden ser asumidas con mayor rapidez por sistemas automatizados. De igual manera, el periodismo básico enfrenta riesgos, ya que la IA produce comunicados y análisis automáticos con eficiencia creciente.

También aparecen en la lista los oficios de intérpretes, traductores y funciones con interacción repetitiva, como operadores telefónicos. Los roles vinculados con lenguaje repetitivo o servicio al cliente presentan un riesgo elevado de ser sustituidos por sistemas más rápidos y precisos, según lo expuesto en el estudio.

Lee También

Entre las profesiones menos recomendables para estudiar en 2026 está compuesto, en su mayoría, por áreas con una probabilidad alta de automatización o ya impactadas por la digitalización.

Más para leer:

Universidades más apetecidas del mercado laboral en Colombia; Los Andes, la más cotizada

Jóvenes pueden estudiar gratis en las universidades, pero se les está acabando el tiempo

Profesiones menos demandadas en 2026

Contabilidad tradicional

Administración de empresas (en niveles operativos o administrativos básicos)

(en niveles operativos o administrativos básicos) Periodismo básico (sin especialización en investigación o datos)

(sin especialización en investigación o datos) Soporte administrativo y gestión de oficina

y gestión de oficina Intérpretes

Traductores (especialmente de idiomas comunes)

(especialmente de idiomas comunes) Historiadores en funciones repetitivas o archivísticas

en funciones repetitivas o archivísticas Operadores telefónicos

Agentes de viajes

Locutores de radio (en formatos tradicionales)

La menor demanda se concentra en posiciones de nivel inicial y medio, mientras que las carreras con mayor especialización, innovación, análisis profundo y cargos directivos mantienen oportunidades. Aunque diversas profesiones enfrentan riesgos por el avance tecnológico, el panorama no es completamente negativo.

La automatización también impulsa nuevos campos laborales, así como oportunidades para quienes se adapten al entorno digital. Esta transformación exigirá perfiles con nuevas habilidades, creatividad y capacidades innovadoras, preparados para trabajar en conjunto con la tecnología.

¿Cuáles son las carreras que más estudian en Colombia?

De acuerdo con estadísticas recogidas por el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y reportadas en medios nacionales:

La carrera más matriculada es Administración de Empresas .

. Le siguen Derecho , Psicología , Contaduría y Ingeniería de Sistemas .

, , y . Juntas, estas cinco carreras concentran una proporción importante de la matrícula total de pregrado en Colombia.

Además, un análisis reciente del periodo 2019–2024 realizado por el laboratorio LEE de la Pontificia Universidad Javeriana señala que, en ese intervalo, el 31 % de las inscripciones correspondió a carreras de Ingeniería, Arquitectura y afines; mientras que otro 30 % correspondió a programas de Economía, Administración de Empresas y Contaduría.