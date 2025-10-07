En la actualidad, uno de los desafíos más grandes es encontrar carreras que garanticen estabilidad económica. Algunas profesiones persisten en la lista de las menos lucrativas, a pesar de su relevancia social.

Las largas jornadas de trabajo y las cargas pesadas son solo algunas de las problemáticas que enfrentan algunos profesionales que eligen líneas de estudio populares, pero que no son bien pagadas en Colombia.

En este sentido, según Caracol Noticias, plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Copilot coincidieron en un listado de los estudios menos rentables en el país.

Carreras con menor remuneración en Colombia

Trabajo Social : largas jornadas de trabajo y cargas pesadas, con salarios poco comparables frente a otras profesiones, especialmente en el sector público y en organizaciones sin fines de lucro.

: largas de trabajo y cargas pesadas, con salarios poco comparables frente a otras profesiones, especialmente en el sector público y en organizaciones sin fines de lucro. Artes y Música : dificultades por la escasa oferta laboral y la saturación del mercado, lo que obliga a muchos a empleos temporales o como freelancers (Infobae).

: dificultades por la escasa y la saturación del mercado, lo que obliga a muchos a empleos temporales o como freelancers (Infobae). Letras : ingresos inferiores a los de otras profesiones, aunque son esenciales en educación y formación.

: ingresos inferiores a los de otras profesiones, aunque son esenciales en y formación. Docencia : salarios que oscilan entre $1.500.000 y $2.500.000 mensuales, sin reflejar la importancia de su labor en la sociedad (El Tiempo).

: salarios que oscilan entre $1.500.000 y $2.500.000 mensuales, sin reflejar la importancia de su labor en la sociedad (El Tiempo). Comunicación Social : especialmente, en periodismo , figura entre las peor remuneradas, con una función social que no se refleja en los ingresos.

: especialmente, en , figura entre las peor remuneradas, con una función social que no se refleja en los ingresos. Psicología: a pesar del auge de la salud mental, continúa con sueldos bajos para quienes buscan estabilidad económica (Blu Radio).

Estas profesiones, aunque vitales y socialmente valiosas en Colombia, siguen ofreciendo salarios más bajos que otras.

¿Por qué esas carreras no son muy bien pagadas en Colombia?

En el contexto colombiano, la preferencia por empleos técnicos o STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) influye en la menor remuneración de estas carreras.

Lo anterior obedece al mayor nivel de demanda y a las expectativas de las instituciones sobre la contribución directa al crecimiento económico. No obstante, es esencial recordar el valor intrínseco de todas estas profesiones para el desarrollo integral de la sociedad.

