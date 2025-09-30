Así como hay figuras públicas que se convierten en referentes, apareció una oportunidad para aquellos que quieren darle un vuelco a sus caminos profesionales y apuntarle a ser ‘influenciadores’.

Lo llamativo es que una de las más reconocidas instituciones educativas en Colombia es la que lidera esta iniciativa para que se aplique hacia un camino que para algunos no parece tan bien visto.

Así, lejos de la informalidad que existe con esa labor en la creación de contenidos, hay todo un plan de estudios que pretende encaminar al profesionalismo ese oficio.

¿Qué universidad de Colombia lanzó plan de estudio para ser ‘influencer’?

La universidad que lanzó una propuesta orientada a ‘influencer marketing’ es el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), ubicada en Colombia, donde otras carreras más tradicionales han quedado olvidadas.

Lee También

Este programa, presentado como un diplomado virtual de tres meses, está enfocado en temas como diseño de campañas, selección y verificación de ‘influencers’, cumplimiento legal y ético, gestión financiera y medición de resultados.

El diplomado fue estructurado en colaboración con Max Beck, CEO de RealFluencers, quien también participará como instructor del curso. La propuesta académica está dirigida no solo a creadores de contenido, sino también a gestores de marca, profesionales de agencias y líderes de mercadeo que deseen profesionalizar sus competencias en el ámbito del ‘marketing influencer’.

El Cesa hizo recientemente un estudio en el que encontró, al consultar a 336 profesionales de mercadeo y marca en varias industrias, que al seleccionar a los ‘influenciadores’ hay preocupación en la ética y la profesionalización.

“Estos resultados muestran un cambio claro: las marcas ya no compran solo visibilidad, están invirtiendo en confianza”, indicaron Nathalie Peña García y David van der Woude, Profesores investigadores del Cesa y líderes del estudio, en declaraciones replicadas por Forbes.

De ahí, el diplomado busca dar al ‘influencer marketing’ un carácter de disciplina formal dentro de la educación profesional, reconociendo su relevancia en las estrategias contemporáneas de publicidad y comunicación digital.

¿Cómo es plan de estudios para ser ‘influencer’?

El enfoque del plan del Cesa para ser ‘influencer marketing’ incluye seis módulos en los cuales participan expertos en derecho, finanzas, relaciones públicas, análisis de medios y ‘talent management’, además de ‘influencers’ reconocidos para aportar práctica real al aprendizaje.

El programa, según el Cesa, se ofrece en modalidad ‘blended’ (combinando sesiones en vivo y en línea) y tiene una duración total de 90 horas, distribuidas en:

66 horas online en vivo para clases sincrónicas.

para clases sincrónicas. 15 horas de contenido virtual de autoestudio.

9 horas de trabajo autónomo, destinadas a un proyecto integrador.

En términos de contenido y objetivos, el plan está diseñado para:

Desarrollar estrategias integrales de marketing de ‘influencers’ que se articulen con objetivos generales de marketing, ajustándose a tendencias regionales en América Latina.

Enseñar el diseño y ejecución de campañas con ‘influencers’, empleando narración creativa, selección y gestión de personalidades digitales.

Profundizar en los aspectos financieros, legales y operativos de dichas campañas, para asegurar eficiencia de presupuesto y cumplimiento normativo.

Evaluar los resultados de campañas mediante métodos cuantitativos y cualitativos, incorporando métricas, ética y uso de analítica para mejorar continuamente.

“Este diploma le da al ‘influencer marketing’ el reconocimiento que merece como disciplina de gestión”, afirmó Max Beck, CEO de RealFluencers, en Forbes, que agregó: “Está dirigido a todos los que quieran trabajar con ‘influencers’, ya sea dentro de una marca, en una agencia o como ‘influencers’ profesionales”.

¿Cuánto vale diplomado de ‘influencer’ en Colombia?

El diplomado para ‘influencer marketing’ del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) tiene un costo de 6 millones de pesos, con un descuento de 15% de descuento 20 días antes, 7 % de rebaja 11 días antes y 20 % menos para comunidad y egresados.

Vale la pena aclarar que la primera edición de este diplomado está previsto desde octubre 21 a diciembre 6 de 2025, con una duración de 90 días y clases de martes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche.

Así surge una de las más inesperadas ofertas educativas por parte de una institución que busca darle un toque diferente a una de las labores emergentes en el mercado laboral a nivel local e internacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.