En los últimos días se confirmó la muerte de la creadora de contenido Paola Caldera, quien a sus 30 años falleció por una complicada enfermedad. Su familia dio a conocer el trágico desenlace mediante un emotivo mensaje en su cuenta de TikTok.

“Despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros”, indicaron en el mensaje con el que la despidieron.

Acá, la publicación:

@paolacaldera11 ✨ “Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola caldera tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros.” ✨ te amamos Reyna ♬ sonido original – paolacaldera11

¿Quién era Paola Caldera?

La mujer había ganado reconocimiento en redes sociales por compartir con gran franqueza su vida cotidiana: su experiencia como madre, su traslado a los Estados Unidos, sus retos migratorios y, finalmente, su batalla contra una enfermedad que la marcaría en los últimos meses.

Originaria de Venezuela, Caldera estudió odontología en su país natal. No obstante, al emigrar a EE. UU., decidió emprender una ruta diferente: junto con su pareja y sus dos hijos (de 3 y 8 años) buscó integrarse a la vida estadounidense y documentar esa experiencia en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Caldera Parisella (@paolacaldera)

De hecho, relató que comenzó a trabajar como limpiadora de habitaciones en un hotel porque los ingresos superaban los que tenía como odontóloga en Venezuela, un detalle que reflejaba las contradicciones de su vida migrante.

Su comunidad en TikTok creció hasta superar los 100.000 seguidores, muchos de los cuales seguían no solo su contenido de vida cotidiana, sino también su documental personal de la enfermedad que la aquejaría.

¿Cómo fue su batalla contra la leucemia?

El punto de inflexión en su vida llegó a finales de 2024, cuando empezó a experimentar dolores de cabeza constantes y acudió a un centro médico. Luego de varios estudios, le diagnosticaron leucemia linfoide, un tipo agresivo de cáncer de la sangre y médula ósea.

En sus publicaciones, relató el impacto emocional del diagnóstico: “Después de pasar varios días con un dolor de cabeza que Iban y venían (pensando que era causa de mi periodo) muy insoportables, fui al médico y me diagnosticó leucemia. En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía que iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida”.

#mom #leucemia #cancer #2024 #fe #buendia ♬ Querida Yo – Yami Safdie @paolacaldera11 Antes de que se termine el año quisiera compartirles algo muy importante y es: cuando nuestro cuerpo nos hable de cualquier manera debemos escucharlo, después de pasar varios días con un dolor de cabeza que Iban y venían (pensando que era causa de mi periodo) muy insoportables, fui al médico y me diagnosticó leucemia, en ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía que iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida , de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón, yo solo pensaba que tenía que soportar todo para poder vivir !! Aquí estamos enfrentando los retos de Dios, estamos bien y seguiremos así! Espero reciban un lindo Año Nuevo!! Les Agradezco a todos por sus lindos mensajes y ya este próximo año nuevo les seguiré informando de mi salud!! No dejen de orar por mi 🙏🏻Las amo mucho ❤️ #parati

Durante los siguientes meses, Caldera compartió parte de su tratamiento con transparencia: internamientos, recaídas, días difíciles desde la cama del hospital, esperanza renovada, e incluso momentos de celebración con sus hijos.

En junio de 2025, hizo saber que había salido del hospital después de una prolongada estancia. Sin embargo, su condición continuó siendo delicada.

Aunque los detalles precisos sobre el momento del deceso no han sido difundidos con claridad, su familia confirmó que la leucemia fue la causa que “apagó su presencia física”.

Algunas versiones de prensa sugieren que complicaciones como una neumonía relacionada con su estado inmunológico pudieron empeorar su condición y precipitar su fallecimiento.

