La tragedia que enluta a la música urbana colombiana sigue provocando conmoción. Stephanía Agudelo, hermana de B-King, relató los dolorosos momentos que vivió su familia al tener que reconocer el cuerpo del artista, asesinado en México junto con el también cantante Regio Clown.

(Vea también: Vinculan tenebrosa casa en el crimen de B-King; ahí ya habían matado a dos mujeres antes)

En entrevista con el programa ‘Siéntese quien pueda’, de Univision, Agudelo explicó que los días en que no se tenía información sobre su hermano fueron de angustia y desesperación.

Acá, lo que dijo la hermana de B-King:

La hermana de B King recordó que las autoridades mexicanas hicieron un llamado a la familia para colaborar con el proceso de identificación.

“Los de la Comisión de Búsqueda pidieron que los acompañáramos al Estado de México a mirar unos cuerpos que, al parecer, tenían similitudes y tatuajes, y necesitaban que nosotros fuéramos a reconocerlos. Mi mamá fue la que lo reconoció, yo no fui capaz”, reveló Agudelo con profunda tristeza.

Los tatuajes fueron determinantes para la identificación del cuerpo del cantante. Stephanía Agudelo detalló que se trataba de tres marcas particulares: uno en el pecho, otro de Gokú en la pierna y otro con el nombre de su madre en el brazo.

¿Qué pasó con los dos cantantes colombianos en México?

B King y Regio Clown habían viajado a México para cumplir compromisos musicales y fueron reportados como desaparecidos en el Estado de México. Días después, autoridades locales confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida con características similares a las de los artistas.

La noticia sacudió tanto a la comunidad artística en Colombia como a los seguidores de ambos intérpretes. Hasta ahora, no se conocen todos los detalles del crimen ni los móviles que llevaron a este doble asesinato, aunque las autoridades mexicanas han manifestado que adelantan las investigaciones correspondientes por posibles vínculos criminales.

Ante esto, la hermana de B-King fue enfática al mencionar que su familiar no tenía otro objetivo en México que no fuera mostrar su música.

“Lo más importante es que yo sé que mi hermano no es nada de lo que dicen; su sueño era cantar y para él era un gran sueño estar en México […]. Es imposible, me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México, fue directa y netamente a su show y estaba muy emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo”, aseguró Agudelo en el mencionado programa.

La joven agregó que B-King “no tenía problemas con nadie” y que, por el contrario, “era una persona que mucha gente quería en Colombia”. Con esta declaración quiso dejar claro que la imagen de su hermano como artista estaba lejos de cualquier actividad ilegal.

Mientras se esclarecen las investigaciones, familiares y amigos han pedido respeto y empatía ante la situación, recordando a B King y a Regio Clown como artistas que buscaban cumplir su sueño musical en México.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.