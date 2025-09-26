En la noche del 25 de septiembre, las autoridades mexicanas dieron con un hallazgo clave en el caso del asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown. El periodista Carlos Jiménez mostró en su programa C4Noticias las imágenes del Mercedes-Benz que era buscado desde la semana pasada, vehículo en el que fueron vistos por última vez en Polanco, Ciudad de México.

El carro estaba guardado en el sótano de una vivienda abandonada en Texcoco, municipio ubicado a casi una hora de la capital mexicana. En el mismo lugar había otros dos vehículos, un carro y una moto, en un ambiente desolado y hasta tétrico que refuerza las sospechas sobre la forma en que operaron los responsables del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la persona que conducía el Mercedes-Benz, pero esperan que las cámaras de seguridad de las zonas donde se movilizó el vehículo ayuden a establecer quién lo manejaba y qué pasó con los artistas el 16 de septiembre, cuando fueron privados de la libertad.

¿Cómo es la casa donde encontraron Mercedes-Benz de crimen de B-King y Regio Clown?

El citado medio se dirigió hasta esa casa, donde encontraron los vehículos y mostró cómo es, aunque no entraron. Es una casa blanca rodeada por rejas viejas y llenas de plantas, lo que denota que no recibe muchos cuidados. Sin embargo, el periodista detalló que los candados y las cadenas que cierran la puerta principal están nuevos.

Está ubicada, más exactamente, en la calle Cuauhtémoc, en la zona de Tepetlaoxtoc. Cabe resaltar que afuera del predio encontraron una camioneta y una moto abandonadas, mientras que el Mercedes-Benz sí estaba dentro del predio, en un sótano.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Así luce el predio ubicado en Texcoco, Edomex, presuntamente vinculado al asesinato de los artistas colombianos; en el lugar se encuentra un automóvil que podría tener relación con el caso.

Además, la Fiscalía informó que en esta misma casa ya se había cometido otro crimen. Según el periodista Carlos Jiménez, hace tres años dos mujeres fueron asesinadas en este mismo predio.

Por otra parte, el periodista que fue hasta esta casa detalló que entre el lugar donde apareció este carro y el tenebroso sitio donde dejaron los cuerpos de B-King y Regio Clown hay aproximadamente una hora y media de distancia.

“Depende del tipo de tránsito y las vías que hayan utilizado, pero fácilmente pueden utilizar alguna autopista que los aborda desde la zona oriente, donde ellos se encontraban, hasta esta zona, que se encuentra prácticamente del otro lado”, señaló.

Mientras ese medio estuvo a las afueras de la casa, no se vio ningún tipo de movimiento ni se prendió ninguna luz, por lo que podría tratarse de un predio totalmente abandonado.

