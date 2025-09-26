En la noche de este 25 de septiembre, las autoridades mexicanas llegaron hasta una vivienda de Texcoco, un municipio que queda a casi una hora de Polanco, la zona de Ciudad de México en la que fueron vistos por última vez los artistas colombianos.

Fue el periodista Carlos Jiménez el que, en su programa C4Noticias, mostró las imágenes del lugar en el que fue encontrado el vehículo que las autoridades buscaban desde el pasado miércoles, cuando fueron reveladas sus imágenes.

Desde muy temprano del jueves se sabía que el Mercedes-Benz había sido encontrado con otros dos vehículos (un carro y una moto), sin embargo, no se conocías las imágenes del lugar. Pues en las últimas horas estas fueron reveladas y se ve que estaban en un tétrico lugar.

El carro fue guardado en el sótano de una vivienda desolada, abandonada y hasta tétrica. Estas son las imágenes del vehículo en el que desaparecieron a B-King el pasado 16 de septiembre:

https://x.com/c4jimenez/status/1971374003622465851

Hasta el momento no han identificado a la persona que iba manejando el vehículo, pero buscan que las cámaras de seguridad por los lugares en los que fue visto el vehículo sirvan para dar a conocer quién lo iba manejando.

Al que sí identificaron fue a ‘El Comandante’, la persona que fue mencionada por Regio Clown como su cita en unas conversaciones con su pareja. Las imágenes de este hombre, del que no se sabe mucho, fueron publicadas y se investiga si se trata de un expendedor de droga de Ciudad de México.

La labor de las autoridades será investigar si la muerte de B-King y Regio Clown también sucedió en esa tétrica vivienda. También, la investigación está enfocada a saber quién es su dueño y si el carro fue usado para trasladar los cuerpos sin vida hasta la desolada vía en la que fueron arrojados.

El cuerpo de B-King será repatriado a Colombia hasta el próximo martes 30 de septiembre, pero las autoridades aún esperan a que aparezcan los familiares de Regio Clown, quienes no han podido viajar a Ciudad de México para hacer la identificación del cuerpo.

Otra preocupación que ha surgido en el caso es que desde hace dos días no se sabe nada de Angie Miller, quien ayudó en la búsqueda del cantante colombiano y que, según videos, parecía estar empezando una relación con el artista de 31 años. La gran preocupación es que también haya sido desaparecida por la misma estructura criminal que mató a los dos colombianos, lo que dejaría a una niña huérfana, pues la modelo venezolana no tiene más familiares allá.

