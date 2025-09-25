La incertidumbre crece en torno al caso que involucra a artistas latinoamericanos en México. La actriz venezolana Angie M. fue reportada como desaparecida, según W Radio. Cabe resaltar que la mujer está relacionada como amiga de B-King.

Dicho medio dio a conocer que desde hace varios días ni amigos ni familiares tienen noticias sobre su paradero.

Lo que causa mayor alarma es que la mujer estuvo en México acompañando a Byron Sánchez, conocido como B-King, y a Jorge Herrera, el DJ Regio Clown, quienes desaparecieron en circunstancias extrañas y luego fueron hallados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

La cercanía de la actriz con los dos artistas ha provocado inquietud sobre si su desaparición podría estar relacionada con el mismo caso.

Qué pasó con la amiga de B-King

De acuerdo con la información difundida, el silencio en torno a Angie M. es absoluto: no ha habido contacto telefónico, movimientos en sus redes sociales ni comunicación alguna que dé pistas de dónde podría encontrarse. La última referencia conocida la ubica durante la estadía de los músicos en México, antes de que fueran víctimas de los hechos violentos que hoy se investigan.

El reporte sobre la mujer agrega un nuevo elemento a una trama que ha conmocionado a la región. La desaparición de la actriz se suma a la incertidumbre que ya rodeaba los asesinatos de B-King y Regio Clown, artistas que habían viajado a México por compromisos profesionales y fueron encontrados sin vida tras varios días de búsqueda.

