La tierra vibró y se remeció en varias regiones venezolanas, causando alarma y miedo entre la población. Según los informes preliminares, al menos diez sismos, de los cuales dos fueron de gran magnitud (6,2 y 6,3), provocaron caos y confusión en los estados de Zulia, Barinas, Lara, Trujillo y Mérida, incluyendo la capital, Caracas.

El epicentro de los movimientos más intensos se localizó en Mene Grande (Zulia), una zona petrolera crucial para la economía regional y nacional. Los habitantes quedaron atónitos al convertirse en el corazón de los temblores.

¿Qué daños dejaron temblores en Venezuela?

Pese a la fuerza de los terremotos, no se reportaron víctimas mortales ni heridos. Sin embargo, los temblores dejaron daños en infraestructura en los estados afectados. Videos y fotografías compartidos en redes sociales muestran iglesias, barrios y hospitales con afectaciones estructurales y a sus ocupantes conmocionados.

“Estamos evaluando los daños estructurales que hasta este momento han sido reportados, entre ellos, el Hospital Luis Razetti, en la población de Pueblo Nuevo, en (el municipio) Baralt, el puente de San Pedro”, afirmó Luis Caldera, gobernador de Zulia, según recogió Infobae.

El pánico inicial llevó a que muchos habitantes organizaran evacuaciones preventivas y adoptaran medidas de seguridad para reducir riesgos. En varias regiones, los organismos de emergencia fueron desplegados y trabajaron hasta altas horas de la noche para garantizar la estabilidad y seguridad de la población.

