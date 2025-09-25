El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo de magnitud 4.1 en el estado de Zulia (Venezuela). Se trataría de una nueva réplica de los temblores que se registraron el pasado 24 de septiembre.

(Vea también: Primeras imágenes de daños por fuerte temblor en Venezuela; se escuchan gritos de pánico)

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se dio hacia la 1:42 a. m. de este jueves. Usuarios en redes sociales aseguraron que el evento se sintió en Cúcuta y Bucaramanga.

“Se sintió fuerte en los palos grandes, me desperté por el ruido de las ventanas” y “Llevo toda la madrugada en vela. Dios mío”, son algunas de las reacciones a la publicación del SGC.

Sismo de magnitud 5.8 en Mene Grande (Venezuela)

Minutos después, a la 1:55 de la mañana, nuevamente el SGC informó sobre otro evento similar con una intensidad de 5.8. El último fue reportado por algunos ciudadanos en otras zonas como Bogotá y Envigado.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

La percepción de un sismo depende de múltiples factores: la magnitud, la profundidad en la que se origina y la distancia al epicentro en la que se encuentren las personas. Por esta razón, cuando alguien logra percibir un movimiento telúrico, reportarlo resulta fundamental.

Estos reportes permiten estimar rápidamente los efectos del evento y facilitan que los organismos de atención de emergencias actúen con mayor eficacia.

En Colombia, cada vez que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa sobre un sismo en sus redes sociales, las personas tienen la posibilidad de diligenciar el formulario ‘Sismo Sentido‘. Con esta herramienta, la entidad recopila datos ciudadanos para determinar la intensidad del movimiento —es decir, qué tanto se sintió—, una medida cualitativa clave que contribuye a mejorar el conocimiento sobre la amenaza sísmica en el país.

Gracias a esta información, el SGC puede establecer con rapidez si hubo daños, reportarlo a las autoridades competentes y orientar una respuesta más oportuna frente a la emergencia.

