El último discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU provocó una ola de críticas y un malestar considerable dentro de la Casa Blanca.

Lo que causó mayor controversia fueron los percances técnicos durante la presentación. En primer lugar, la escalera eléctrica por donde ingresaba el mandatario y su esposa Melania.

Luego, cuando pronunciaba su discurso, el teleprompter dejó de funcionar, lo que provocó un momento incómodo para el magnate, aunque él bromeó sobre lo corrido.

“Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes; sin embargo, y así se habla más desde el corazón, solo puedo decir que quien esté operando este teleprompter está en serios problemas”, dijo Trump.

🚨🇺🇸| #ULTIMAHORA: La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirma que los problemas con la escalera mecánica, el teleprompter y el audio en la ONU “no parecen una coincidencia”: “Si descubrimos que se trataba de funcionarios de la ONU que intentaban deliberadamente poner fin… pic.twitter.com/40jcv0fqy9 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 24, 2025

Reclamos de la Casa Blanca en discurso de Trump en la ONU

Pese a que el mandatario norteamericano no se mostró molesto por lo ocurrido, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, se pronunció y anunció una investigación para determinar si los dos eventos están relacionados y si se trata de un saboteo.

“Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”, indicó Leavitt, según recogió Semana.

Las declaraciones de la funcionaria no quedaron allí y en una entrevista con Fox News aseguró que solicitarían medidas si se comprueba que funcionarios de la ONU tuvieron que ver.

“Si descubrimos que se trataba de funcionarios de la ONU que intentaban deliberadamente poner fin a Trump y Melania, bueno, más vale que esas personas rindan cuentas”, agregó la Secretaria de prensa de la Casa Blanca.

