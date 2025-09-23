El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que evalúa declarar un “estado de conmoción exterior” para hacer frente a las “agresiones” de Estados Unidos, mientras recibía el respaldo de cientos de civiles y militares armados que marcharon en su “defensa” en Caracas.

Qué está haciendo Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques y un submarino en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico después de acusar a Maduro de tener vínculos con un supuesto ‘Cartel de los soles’.

Hasta la fecha destruyó al menos tres embarcaciones que supuestamente salieron de Venezuela con droga, dejando al menos 14 muertos. Caracas rechaza los señalamientos y denuncia un “ajusticiamiento” de pescadores en el Caribe.

“Ya pudiéramos decir está casi constituido el primer decreto”, dijo Maduro tras mostrar una carpeta roja que decía “Decreto por medio del cual se declara estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional”.

#MUNDO El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evalúa declarar, mediante un decreto, “estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional” ante las “agresiones y amenazas” de Estados Unidos con su despliegue militar en el mar Caribe. Vía @ztatianarh… pic.twitter.com/rx6LD3VxAb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2025

“Estamos en preparación de sendos decretos […] para cualquier escenario que se presente. Venezuela saldrá adelante”, añadió desde el palacio de Miraflores, donde se reunió con altos funcionarios de gobierno.

El mandatario no explicó qué implica la declaratoria. La constitución establece que puede decretarse cuando se “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación”. Es prorrogable hasta por 90 días.

