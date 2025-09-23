El cantante colombiano B-King fue encontrado sin vida en una solitaria zona del Estado de México. A su lado estaba el cuerpo del reconocido DJ Regio Clown, cuyo verdadero nombre era Jorge Luis Herrera.

Ambos habían desaparecido seis días antes; la última vez que los vieron fue cerca de un gimnasio en la prestigiosa zona de Polanco, en Ciudad de México. El hallazgo de los cuerpos vino acompañado de un mensaje siniestro que sugiere que la desaparición de los artistas podría estar vinculada con la violencia del narcotráfico y las mafias criminales.

El homicidio de B-King y DJ Regio Clown se sintió desde Colombia hasta México, causando gran conmoción en los fanáticos que los vieron en un concierto la noche anterior a su desaparición.

Última señal del celular de B-King

El mánager de B-King entregó información clave sobre los momentos previos a la desaparición del artista colombiano. Según Juan Camilo Gallego, el último registro del teléfono situó su ubicación aproximadamente a 45 minutos de Polanco, en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, informó Noticias Caracol.

Los dos artistas salieron de un gimnasio en Polanco, donde publicaron historias y videos antes de que perdieran contacto alrededor de las 12:30 de la tarde, reportó El Tiempo.

Más tarde, a las 4:36 de la tarde, B-King envió un mensaje al mánager indicando que iba a almorzar con dos personas en Polanco y que después lo recogerían para una cita con empresarios. Sin embargo, no está confirmado si llegó al almuerzo ni qué ocurrió después.

