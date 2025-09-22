A través de sus historias de Instagram, Angie M compartió conmovedores mensajes tras la trágica muerte de B-King, el DJ colombiano asesinado en México. Entre las publicaciones, destacó un emotivo video que sugiere que ambos mantenían una relación sentimental.

La joven ya había aparecido en una de las últimas publicaciones del colectivo artístico antes del crimen. En un video publicado por la cuenta de Instagram de Regio Clown, se le puede ver junto a B-King, su manager y Rogelio Mastracci, el mejor amigo del artista, promocionando un evento en Ciudad de México.

(Vea también: Familiar de B-King, cantante asesinado, es narcotraficante conocido en Colombia: “Lo quiero muchísimo”)

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angie Miller/Angelica torrini (@soyangiemilleroficial_)

“Hoy odio a México más que a mi vida”: la reacción de Angie M

La creadora de contenido reaccionó con profundo dolor al conocer la noticia del asesinato. “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”, escribió en una de sus primeras historias, acompañada de un emoji de corazón roto.

(Vea también: Revelan qué decía letrero hallado junto al cuerpo de B-King y Regio Clown: “Vamos por todo”)

Horas más tarde, compartió un mensaje en honor al DJ, revelando que ambos tenían planes y proyectos compartidos. “¡No puedo con este dolor en mi pecho! Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famosos de la A a la Z (@famososhastalaz)

Lee También

Un video que confirma su vínculo sentimental

Finalmente, la mujer publicó un video donde se le ve en momentos de cercanía con B-King, en lo que parece ser una confirmación pública de su relación. “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Byron”, escribió, despidiéndose con palabras que evidencian el fuerte vínculo emocional que los unía.

<br>

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.