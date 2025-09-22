En el mundo del entretenimiento colombiano las diferencias entre periodistas y presentadores suelen generar tanto revuelo como las mismas noticias que ellos difunden. Un ejemplo reciente lo protagonizan el periodista de farándula Carlos Ochoa y la locutora y comunicadora Valentina Taguado, quienes quedaron en el centro de la polémica tras un episodio cargado de indirectas, expresiones incómodas y viejas rencillas que parecen no resolverse.

Todo comenzó cuando, desde su cuenta de Instagram, Carlos Ochoa compartió un fragmento del nuevo programa digital ‘Qué hay pa’ dañar’, en el cual —según él— quedó en evidencia que Taguado no lo soporta. El periodista relató que varios de sus seguidores le escribieron asegurando que la incomodidad de la locutora era más que evidente cuando en el show le mostraron un video suyo.

En dicho clip, Ochoa hablaba de la tercera parte de una reconocida producción televisiva y, según lo que él mismo comentó, la reacción de Valentina fue más que elocuente:

“Miren la cara que hizo cuando vio el video mío. Eso no es cuento, se le notó el fastidio, como si no aguantara ni verme en pantalla”, dijo el comunicador, subrayando que la expresión facial de su colega revelaba claramente una molestia hacia él.

Lejos de dejar el tema ahí, Ochoa aprovechó para aclarar que, de su parte, no existe enemistad: “Yo no la odio, para mí ella no es importante, no me quita el sueño”, aseguró, intentando restarle peso a la controversia. Sin embargo, sus palabras no hicieron más que avivar la discusión, pues muchos internautas interpretaron el comentario como una respuesta cargada de ironía.

El periodista también reveló que el supuesto distanciamiento con Taguado tendría su origen en un episodio ocurrido durante los Premios India Catalina. Allí, Ochoa le hizo una pregunta a la locutora que ella habría considerado incómoda: le consultó si sería una de las concursantes de ‘Masterchef Celebrity‘. Según su versión, Valentina se mostró molesta y contestó de manera irónicamente con el equipo de ‘Los impresentables’: “Que mire usted contando chismes con frutas, eso no es cierto”. El tiempo, sin embargo, le dio la razón al comunicador, pues efectivamente se confirmó su participación en el reality.

En medio de esta anécdota, Ochoa recordó que en aquel entonces también habló de sus preferencias sobre quién le gustaría que ganara el concurso, mencionando a la actriz Carolina Sabino. Con humor, señaló: “Ahí no podía mentir, siempre me ha parecido una gran competidora”.

Pero la controversia no quedó únicamente en Valentina Taguado. El periodista extendió sus críticas hacia otra colega, Johana Velandia, a quien señaló de haber comentado sobre sus redes sociales sin darle el crédito correspondiente. Según Ochoa, esta falta de reconocimiento lo incomodó, más aún cuando notó que Velandia solía reírse junto a Taguado en conversaciones que lo tenían a él como tema central.

“Johana, parece que se te olvidó que gracias a Gustavo Rincón, uno de los mejores mánagers de Colombia, entraste a ‘La casa de los famosos’. Él fue quien te dio ese respaldo cuando muchos no creían. Y ahora resulta que ni siquiera lo mencionas… hay gente muy ingrata”, afirmó, dejando claro su disgusto.

En su transmisión, Ochoa fue tajante al señalar que el medio del entretenimiento está lleno de personas “muy repaticas y malagradecidas” que olvidan con facilidad a quienes les tienden la mano. Aunque no dio nombres concretos más allá de Taguado y Velandia, sus palabras fueron interpretadas como un dardo hacia varios colegas de la industria.

La situación, como era de esperarse, causó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores respaldaron al periodista y consideraron que la actitud de Valentina había sido evidente y poco profesional; otros, en cambio, defendieron a la locutora, asegurando que todo no pasaba de ser una interpretación exagerada de gestos que pueden malentenderse en cámara.

Lo cierto es que esta polémica ha puesto nuevamente en la mira las tensiones que suelen existir entre quienes informan sobre farándula, recordando que detrás de las cámaras también se tejen rivalidades, susceptibilidades y momentos incómodos que luego terminan convertidos en noticia.

