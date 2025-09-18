Las emociones en ‘Masterchef celebrity Colombia‘ trascienden más allá de la cocina. Cada eliminación del ‘reality’ culinario se convierte en un acontecimiento en redes sociales, donde los televidentes siguen con detalle el minuto a minuto y comentan tanto los resultados como las reacciones de los jurados y de la presentadora Claudia Bahamón.

(Vea también: Participantes de ‘Masterchef’ hicieron ‘show’ y exigieron de vuelta a Luis Fernando Hoyos)

En cada salida, la conductora huilense suele publicar mensajes cargados de nostalgia y cariño, que se han convertido en parte de su sello personal. Sus seguidores la reconocen como una mujer sensible y empática, pues logra transmitir la conexión que establece con los concursantes, incluso después de que dejan el programa. En varias ocasiones, sus palabras han conmovido al público hasta las lágrimas, lo que ha fortalecido aún más su vínculo con la audiencia.

Sin embargo, una de las eliminaciones más recientes llamó la atención por una razón particular: la ausencia de cualquier mensaje de despedida. Se trató de la salida de la actriz Caterin Escobar, quien además de destacarse en la competencia por su disciplina y preparación, es recordada por su relación sentimental con el exfutbolista Mario Alberto Yepes.

La falta de una publicación por parte de Bahamón encendió las alarmas entre los internautas. Decenas de comentarios empezaron a circular en sus redes sociales cuestionando por qué en esta ocasión no había dedicado palabras de afecto a la participante, como lo había hecho con todos los demás.

Esto dio pie a especulaciones sobre una posible enemistad o distanciamiento entre ambas, rumores que crecieron rápidamente al tratarse de dos personalidades muy queridas por el público.

El gesto que disipó las dudas

Fiel a su estilo directo y transparente, Claudia Bahamón decidió pronunciarse para aclarar las dudas sobre rencilla con Caterine Escobar. La noche del 17 de septiembre de 2025, a través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de cinco millones de seguidores, publicó una fotografía en compañía de Caterin Escobar. La imagen fue acompañada por un mensaje lleno de ternura y humor que no solo puso fin a los rumores, sino que reafirmó la cercanía entre ellas.

“Tenía esto pendiente. Llevo dos semanas viajando y no pude coordinar con la eliminación de Kathe. ¡Pero me doy cuenta que sí que se ha extrañado su dulce! Su dulce personalidad, su dulce sonrisa, su dulce mirada, su dulce humanidad. Pero lo que ya sabemos es quién está aprovechándose (en el buen sentido) de esta dulce de mujer. ¿Están de acuerdo conmigo? Jajajaja”, escribió la presentadora.

Con estas palabras, Bahamón no solo despejó cualquier duda sobre un posible distanciamiento, sino que también aprovechó para hacer un guiño a la relación sentimental de la actriz, confirmando la admiración y el cariño que le tiene.

La respuesta de los seguidores

La publicación no tardó en viralizarse. En pocos minutos, cientos de fanáticos comentaron con mensajes de alivio y alegría, celebrando que la relación entre ambas figuras públicas estuviera intacta. “Qué belleza verlas juntas”, “Esa es la Claudia que siempre admiramos, sincera y cariñosa” y “Se nota que todo fue un malentendido”, fueron algunas de las reacciones.

El gesto de la presentadora refleja, una vez más, su capacidad de conectar con el público y de ser coherente con los valores que transmite tanto dentro como fuera de la pantalla. Además, demostró que, pese a las especulaciones, la amistad y el respeto entre las dos artistas están intactos.

Claudia Bahamón ha logrado consolidarse como una de las presentadoras más queridas del país, no solo por su profesionalismo, sino también por la cercanía con la que maneja a los participantes de ‘Masterchef Celebrity‘.

Sus publicaciones emotivas y llenas de humanidad son parte fundamental de esa conexión, al punto de que cualquier ausencia, como en este caso, se convierte en tema de conversación nacional.

Con su fotografía junto a Caterin Escobar, la huilense dejó claro que no existen rencillas, y que lo único que permanece es la gratitud y el cariño. Una vez más, mostró que la autenticidad y la transparencia son sus mayores fortalezas, cualidades que la han convertido en referente de la televisión colombiana.

