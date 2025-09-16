Claudia Bahamón, reconocida modelo y presentadora, ha consolidado su presencia en redes sociales no solo para promocionar programas como ‘MasterChef’ y ‘Miss Universe Colombia’, sino también para mantener un vínculo cercano con los participantes de sus espacios televisivos.

A lo largo de las temporadas, Claudia se ha destacado por despedirse de cada eliminado con mensajes personalizados y fotografías que reflejan cariño y apoyo. Desde la primera participante eliminada, Yesenia Valencia, hasta los recientes, la presentadora ha compartido palabras emotivas y gestos de reconocimiento que sus seguidores valoran ampliamente.

En la más reciente edición de ‘Masterchef’, la despedida más emotiva fue para Valeria Aguilar, quien no pudo contener las lágrimas al decir adiós a sus compañeros y al programa que tanto deseaba continuar. Claudia, como es habitual, acompañó la despedida con un mensaje lleno de afecto y buen humor, escribiendo:

“𝐀mor y humor. Qué hace uno cuando siente tan bonito por alguien? Me ayudan a dejarle este muro lleno de mensajes de amor a @valeriaaguilar9? Gracias!”

El mensaje se complementó con varias imágenes de Valeria durante la competencia, en un gesto que sus seguidores calificaron como cálido y cercano. De manera similar, Claudia había dedicado previamente palabras emotivas a Julián Zuluaga, quien se fue hace dos semanas, con una frase:

“𝐀mar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. Niño bonito, te quiero con mi alma.”

Sin embargo, en medio de estos gestos afectuosos hacia los participantes, se ha notado la ausencia de cualquier mensaje de Claudia hacia Caterine Escobar, quien recientemente se ha conocido como la pareja del exfutbolista Mario Alberto Yepes, exparticpante de ‘Masterchef’.

A diferencia de otros eliminados, ni una foto, ni un video, ni un mensaje de despedida se habrían publicado, lo que despertó especulaciones entre los seguidores del programa. Muchos se preguntan si habría existido alguna rencilla o algún motivo personal que explicara la falta de mención, dado que Claudia suele ser muy puntual con sus mensajes hacia los exintegrantes.

Julián Zuluaga confirmó noviazgo de Yepes y Caterine

La confirmación del romance entre Caterine Escobar y Mario Alberto Yepes la habría dado el propio Julián Zuluaga, exparticipante de MasterChef, en una entrevista con la emisora Vibra. Según Zuluaga, durante el concurso él pudo percibir una conexión especial entre Yepes y Caterine que iba más allá de la simple amistad. “El amor más bonito es el de Caterine y Yepes. Y si está escuchando el ‘Capi’, lo siento, yo los cubrí durante el programa, pero aquí afuera ya no más”, comentó Zuluaga.

El actor agregó que antes de que la pareja comenzara su relación oficial, ya había notado química entre ambos: “En ese momento no había nada confirmado, solo se especulaba. Pero cuando supe que los dos estaban solteros pensé: ‘Ah, esto sí puede darse’”.

Mientras Claudia Bahamón sigue siendo un referente de cercanía y apoyo para muchos participantes de sus programas, la ausencia de un mensaje hacia Caterine Escobar ha abierto una polémica que mezcla amistad, profesionalismo y rumores de romance. Los fanáticos del programa continúan atentos, esperando que la presentadora o los protagonistas aclaren la situación en algún momento.

