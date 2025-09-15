En un episodio lleno de sorpresas y momentos decisivos, la participante Valeria Aguilar se convirtió en la más reciente eliminada de Masterchef Celebrity. Su salida se dio durante un reto de eliminación marcado por ventajas inesperadas, visitas especiales y exigentes evaluaciones del jurado.

(Vea también: Valentina Taguado fue confianzuda y mostró la parte más íntima de la casa de Claudia Bahamón)

El capítulo comenzó con una dinámica de cajas misteriosas, cada una contenía sazonadores y un sobre con beneficios únicos para los concursantes. Entre las ventajas, Carolina Sabino y Valeria Aguilar pudieron elegir a un compañero del balcón para que las acompañara durante los primeros 30 minutos del reto.

Carolina eligió a Alejandra Ávila, mientras que Valeria seleccionó a Valentina Taguado. Asimismo, Raúl Ocampo y Pichingo obtuvieron cinco minutos extra para cocinar, y Nicolás Montero tuvo la libertad de escoger el sazonador que prefiriera.

Lee También

Ramiro Meneses visitó la cocina de Masterchef

La jornada también contó con la visita de Ramiro Meneses, ganador de Masterchef Celebrity 2022, quien se unió a los chefs para brindar consejos y evaluar los platos preparados por los participantes.

Durante la degustación, los resultados fueron mixtos. Nicolás presentó una carne bien cocida, aunque su salsa y el zucchini no convencieron. Pichingo fue elogiado por el sabor, pero su emplatado fue criticado.

A Carolina se le señaló una salsa poco lograda, aunque el resto del plato tuvo buena ejecución. Valeria recibió comentarios positivos por su hojaldre, pero fue cuestionada por no incluir salsa y por un manejo deficiente de la proteína. Finalmente, Raúl fue destacado por su sazón, pero también recibió observaciones por la falta de salsa.

La comediante y creadora de contenido expresó que llegó al reto con una receta clara, pero el estrés del momento afectó su desempeño. A pesar de su salida, calificó su paso por el programa como una experiencia enriquecedora, donde pudo aprender nuevas técnicas, compartir con personas especiales y fortalecer su amistad con Valentina Taguado, con quien generó una conexión desde el inicio.

Valeria también adelantó que vienen nuevos proyectos profesionales y que Masterchef Celebrity es una oportunidad que seguramente le abrirá muchas puertas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

¿En qué horario se transmite Masterchef?

La competencia continúa en el Canal RCN, de lunes a domingo a las 8:00 p.m., con más desafíos, emociones y sorpresas en esta edición especial por los 10 años de la cocina más famosa del mundo.

* Pulzo.com se escribe con Z