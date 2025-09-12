La más reciente emisión de ‘Masterchef Celebrity‘ estuvo marcada por una polémica decisión que encendió tensiones entre los participantes. La protagonista fue Valentina Taguado, quien utilizó una ventaja estratégica para quitarse el temido delantal negro y transferírselo a la actriz Alejandra Ávila.

Este movimiento desató incomodidad, rivalidades y un ambiente de confrontación que no pasó desapercibido entre sus compañeros ni entre los televidentes.

El episodio inició con un reto grupal en el que los concursantes debían preparar un menú completo para 31 trabajadores de un supermercado. La dinámica puso a prueba la coordinación, la sazón y la rapidez de los equipos, cada uno con la presión de convencer a un exigente jurado compuesto por los mismos comensales.

Luego de varias horas de preparación y trabajo en conjunto, el equipo rosado —integrado por David Sanín, Alejandra Ávila, Michelle, Patty y Ricardo— se llevó la victoria. Gracias a ese triunfo, todos sus integrantes aseguraron de manera temporal la permanencia en la competencia y celebraron con entusiasmo el resultado.

¿Por qué Valentina Taguado le pudo delantal negro a Alejandra Ávila?

Sin embargo, la alegría duró poco. Al finalizar la ronda, Taguado se acercó a la presentadora Claudia Bahamón para hacer uso de un beneficio que había ganado previamente. Frente a todos sus compañeros, explicó que podía retirarse el delantal negro y entregárselo a alguien del equipo ganador. Con seguridad, tomó la decisión de afectar directamente a Ávila, lo que provocó sorpresa y malestar inmediato.

“Lo siento, pero yo hoy me puedo quitar el delantal negro y le quito el delantal blanco a una persona que haya ganado… Estas cosas son las que fracturan amistades o generan divisiones, porque empiezan los grupitos”, expresó la locutora al justificar su jugada.

La reacción de Alejandra Ávila fue de visible incomodidad. Aunque intentó mantener la calma, no ocultó su inconformidad frente a la estrategia de su compañera.

“No me parece justo que, si hay una persona que se mata estudiando todos los días, que se trasnocha aprendiendo técnicas y recetas, se lo pongan a esa persona. Yo no pienso así, pero no todo el mundo piensa como uno. Esa es la realidad”, comentó la actriz, dejando claro que la movida le parecía desproporcionada.

Taguado, por su parte, defendió su postura señalando que la admiración y respeto hacia Ávila no la eximían de competir con firmeza. En sus palabras, su objetivo era avanzar en el concurso, y la ventaja le daba el derecho de jugar de manera estratégica. Ante esto, la actriz respondió con firmeza: “Es la forma de pensar y el juego de ella. Si necesita que yo salga para que tenga un camino libre, vamos a ver qué tan fácil se la pongo”.

El capítulo no solo estuvo marcado por este choque, sino también por otros momentos de tensión. Violeta Bergonzi mostró incomodidad ante una decisión de David Sanín, mientras que el regreso de ‘Patty’ causó expectativa y preocupación entre algunos competidores. Además, Claudia Bahamón informó sobre la situación de salud de Luis Fernando Hoyos, lo que añadió otra capa de incertidumbre a la jornada.

Las redes sociales, como suele ocurrir con ‘Masterchef‘, se llenaron de comentarios divididos. Algunos usuarios aplaudieron la estrategia de Taguado, resaltando que la competencia es un juego en el que solo uno puede ganar y que las reglas permiten este tipo de movimientos. “Valentina, excelente jugada”, “Esto es un concurso, no un club de amigos”, escribieron varios internautas.

En contraste, muchos se solidarizaron con Ávila, destacando su disciplina y constancia dentro del programa. “Vamos Aleja, eres la mejor. Te vas a quitar ese delantal y seguirás demostrando tu talento”, fue uno de los mensajes de apoyo más repetidos. Otros lamentaron que decisiones de este tipo pudieran deteriorar la convivencia y dañar las amistades que se han forjado en la cocina más famosa del país.

El episodio dejó en evidencia que ‘Masterchef Celebrity‘ no solo se trata de habilidades culinarias, sino también de estrategias, alianzas y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la competencia.

La jugada de Valentina Taguado pasará a la memoria de esta temporada como una de las más polémicas, pues puso a prueba no solo a los concursantes, sino también la percepción del público sobre lo que significa competir con estrategia en un reality de este nivel.

