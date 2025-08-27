El más reciente capítulo de ‘Masterchef’ dejó una escena cargada de humor y tensión protagonizada por Violeta Bergonzi y David Sanín, quienes entre chiste y chanza terminaron lanzándose varios comentarios que no pasaron desapercibidos para los televidentes.

Todo empezó cuando Sanín expresó que su intención era eliminar a Alejandra Ávila porque, según él, “es la mejor”. Sin embargo, Bergonzi le respondió de inmediato, asegurando que en realidad él habría querido sacarla a ella, pues en la última eliminación estuvo cerca de dejar el programa.

La situación subió un poco más de tono cuando Bergonzi remató con una frase que arrancó risas en el estudio: “David se está exponiendo, porque no hay nada más peligroso que una vieja loca, y esa soy yo”.

El momento fue tomado con humor por sus compañeros, aunque dejó en claro que las tensiones en la cocina del ‘reality’ cada vez son más evidentes.

