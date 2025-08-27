El más reciente capítulo de ‘Masterchef’ dejó una escena cargada de humor y tensión protagonizada por Violeta Bergonzi y David Sanín, quienes entre chiste y chanza terminaron lanzándose varios comentarios que no pasaron desapercibidos para los televidentes.
(Vea también: Preocupación por ‘la Liendra’: reapareció con varias heridas en la cara y sin hablar)
Todo empezó cuando Sanín expresó que su intención era eliminar a Alejandra Ávila porque, según él, “es la mejor”. Sin embargo, Bergonzi le respondió de inmediato, asegurando que en realidad él habría querido sacarla a ella, pues en la última eliminación estuvo cerca de dejar el programa.
“Claro, él también me eliminaría a mí, por temor. Porque no me pudo sacar, pero como me quedé, ahora no me quiere eliminar porque sea la mejor o la peor, sino porque soy una amenaza para él”, dijo la presentadora, dejando en evidencia la rivalidad.Lee También
Julián Zuluaga habló de jueza de 'Masterchef': "Es picosa, le gusta lanzar comentarios" ¿Reinas o revolucionarias? Miss Universe Colombia 2024 cambia las reglas y redefine el empoderamiento femenino Quién fue el eliminado de ‘Masterchef’; el más joven de la cocina dijo adiós Controversia por nueva serie colombiana de Netflix que estrenará en 2026; actores no gustaron
La situación subió un poco más de tono cuando Bergonzi remató con una frase que arrancó risas en el estudio: “David se está exponiendo, porque no hay nada más peligroso que una vieja loca, y esa soy yo”.
El momento fue tomado con humor por sus compañeros, aunque dejó en claro que las tensiones en la cocina del ‘reality’ cada vez son más evidentes.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO