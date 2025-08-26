En el más reciente capítulo de ‘Masterchef Celebrity’, que celebra 10 años en Colombia, la cocina se llenó de tensión con seis participantes en riesgo de eliminación. Entre ellos estaban Carolina Sabino, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Patty Grisales, Valeria Aguilar y Julián Zuluaga.

Finalmente, el actor Julián Zuluaga no logró convencer del todo a los jurados y se convirtió en el octavo eliminado del concurso. Aunque presentó un plato que no fue calificado como malo, no le alcanzó para superar a sus rivales y tuvo que despedirse de la competencia.

Quién estuvo cerca de salir en ‘Masterchef’

El desenlace tomó por sorpresa a muchos, ya que una de las que estuvo a punto de salir fue Violeta Bergonzi, quien por escaso margen logró salvarse y continuará en la competencia.

Con esta salida, el ‘reality’ del Canal RCN mantiene la expectativa sobre quién será la próxima celebridad en abandonar la cocina, teniendo en cuenta que los cupos siguen siendo reducidos.

