El capítulo del 20 de agosto en ‘Masterchef’ arrancó con un vacío evidente: la ausencia de Violeta Bergonzi. Claudia Bahamón, siempre atenta a sus participantes, notó de inmediato que algo no cuadraba, pues la actriz había estado minutos antes en el set, lista para el reto creativo.

(Vea también: Dos participantes de ‘Masterchef’ 2025 ya no se soportan y no quieren verse en pintura)

La sorpresa se resolvió rápido. Sus compañeros contaron que Violeta llegó, pero el malestar era tan notorio que entre todos la convencieron de devolverse a casa y buscar atención médica. “Ella vino, pero estaba llevada”, revelaron varios de ellos.

Qué pasará con Violeta Bergonzi

El gesto solidario del grupo, sin embargo, no la libró de las reglas del ‘reality’. Bahamón recordó que ‘Masterchef’ no hace excepciones: quien no participa en un reto automáticamente carga con el delantal negro, ese temido símbolo que pone a cualquiera en la cuerda floja.

Lee También

Así, aunque la ausencia de Violeta estuvo justificada por motivos de salud, lo cierto es que deberá reincorporarse a la cocina con la penalidad a cuestas, en desventaja y con riesgo directo de enfrentar la eliminación, aunque no se sabe cuándo regresa.

* Pulzo.com se escribe con Z