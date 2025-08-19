La salida de Jorge Herrera, recordado por su papel de ‘Don Hermes’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, aún se siente en la cocina de ‘MasterChef’. Su ausencia ha golpeado a varios de sus compañeros, que a pesar de lo cascarrabias que podría llegar a ser, se ganó el corazón de muchos.

En medio de ese ambiente de nostalgia, Claudia Bahamón apareció dar detalles sobre el reto de la caja misteriosa. No obstante, antes de dar inicio, la presentadora lanzó un anuncio que desmotivó a varios.

Qué pasará en ‘Mastercherf’

Aunque la noticia cayó como un balde de agua fría, Bahamón aclaró que sí habría un premio para el vencedor. Se trataba de un beneficio sorpresa, cuya utilidad dependería de la forma en la que el participante supiera aprovecharlo.

No es la primera vez que ocurre: después de la eliminación de Luly Bossa, también se retiró el pin de inmunidad como recompensa, un cambio que provocó sentimientos encontrados, pues muchos buscan librarse de la sentencia de eliminación con anticipación.

