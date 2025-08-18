Avanza el programa ‘Masterchef, Celebrity’, del Canal RCN, y cada capítulo que avanza hace más emocionante la competencia, ya que los participantes muestran más nivel, la tensión se siente en la cocina y los errores son cada vez menos presentes.

Este lunes, 18 de agosto, luego de dos días en los que no se avanzó -el sábado hubo una repetición y el domingo película- se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación que enfrentó a varios de los mejores participantes.

De hecho, para este reto estuvieron Jorge Herrera, Valentina Taguado, Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos, quienes tuvieron una hora para presentar su mejor plato, pero a algunos no les quedó bien la preparación.

Es más, Jorge presentó unos ñoquis de papa que no se alcanzaron a preparar como él quería, Valentina unos rollos rellenos, Nicolás unos patacones, Raúl baos con carne de cerdo, Julián un tartar y Luis unos camarones en salsa picante.

Quién fue el eliminado de ‘Masterchef’

Luego de probar todos los platos y deliberar, los jueces determinaron que el eliminado sería Jorge Herrera, actor reconocido por ser Hermes en ‘Yo soy Betty, la fea’.

Desafortunadamente para él, pese a poner salsa para que se terminara de preparar su plato, los ñoquis no quedaron en el punto adecuado y por eso los jueces determinaron que él sería el eliminado de la competencia.

Esto desató toda clase de reacciones entre el resto de participantes, ya que si bien era serio y en algunas ocasiones incluso grosero, era alguien que era frentero y directo, por lo que igual se hizo querer de varios de sus compañeros.

Sin embargo, muchos televidentes ya no lo querían ver más justamente porque sus criticas eran ácidas y sus tratos hacia los compañeros, especialmente Julián, eran bastante fuertes.

Qué sigue en ‘Masterchef’

Por lo pronto, luego de esta eliminación, los participantes seguirán dando todo de sí para avanzar en la competencia del Canal RCN, la cual cada vez se pone más fuerte porque los retos son más difíciles y los jueces, más exigentes.

