El capítulo de este domingo 10 de agosto en ‘Masterchef Celebrity‘ estuvo cargado de emociones, recuerdos dolorosos y también de tensión entre los participantes y el jurado. El programa presentó un reto original en el que los concursantes debían preparar un plato inspirado en los vacíos emocionales, carencias o personas ausentes en sus vidas.

No era una simple prueba culinaria: se trataba de abrir el corazón y plasmar, a través de sabores y presentaciones, recuerdos que marcaron profundamente a cada uno.

La cocina se llenó de historias conmovedoras. Actores, comediantes y personalidades compartieron anécdotas sobre seres queridos que ya no están, sobre pérdidas que todavía duelen y momentos de tristeza que han dejado huella. Entre lágrimas, risas nerviosas y abrazos de apoyo, cada uno fue presentando su receta como un homenaje a esos recuerdos.

Al final de la ronda, los jueces —Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso— deliberaron sobre el resultado. La decisión fue que, a diferencia de otras ocasiones, en esta semana solo se entregaría un pin de inmunidad. Finalmente, el reconocimiento fue para Valeria Aguilar, quien conmovió con su preparación y su historia.

Luis Fernando Hoyos alegó en ‘Masterchef’

Sin embargo, la noticia no cayó bien en todos. El actor Luis Fernando Hoyos no ocultó su molestia y, visiblemente incómodo, expresó que le parecía injusto que en este tipo de pruebas tan exigentes solo se otorgara un pin, mientras que los delantales negros —que envían a los participantes a la temida prueba de eliminación— se reparten con mucha más frecuencia.

“Esto no es justo”, comentó con firmeza, creando un momento de tensión en el set. Claudia Bahamón, la presentadora del programa, intentó manejar la situación, pero dejó claro que no era ella quien debía dar explicaciones: “Yo no soy la persona que debe responder eso, eso se lo dejo a los jueces”.

Fue entonces cuando Jorge Rausch intervino, dando una respuesta que dejó a varios sorprendidos: “¿Sabe por qué lo hacemos? Porque se nos da la gana. Por eso”. Claudia, entre seria y tratando de mantener el control del momento, remató: “Es por eso”.

Pero la tensión no duró mucho. Minutos después, y tal vez como una forma de reconocer el esfuerzo y el nivel que los cocineros están demostrando en esta décima temporada, los jueces decidieron otorgar un segundo pin de inmunidad. En esta ocasión, la beneficiada fue la actriz Alejandra Ávila, quien recibió aplausos y felicitaciones de todos sus compañeros.

El gesto alivió un poco el ambiente y dejó a varios más motivados para seguir compitiendo. “Los platos están tomando un muy buen nivel en esta temporada”, dijo uno de los jueces, resaltando el avance que han tenido los famosos en la cocina.

Aun así, la competencia sigue siendo dura. Como lo advirtió la producción, la noche de este lunes se entregarán nuevos delantales negros que obligarán a varios participantes a luchar por su permanencia en la cocina más famosa de Colombia.

El episodio de este domingo dejó claro que, en ‘Masterchef‘, no solo se ponen a prueba las habilidades culinarias, sino también la capacidad de manejar las emociones, la tolerancia a la frustración y la convivencia bajo presión.

Luis Fernando Hoyos, por su parte, dejó una advertencia implícita: seguirá defendiendo lo que considere justo, aunque eso signifique enfrentar al jurado.

