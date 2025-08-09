La actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard utilizó recientemente su cuenta de Instagram para aclarar una situación que se presentó tras la salida de Mario Alberto Yepes de ‘Masterchef Celebrity‘.

El viernes 8 de agosto, Yepes fue eliminado del programa luego de que su plato, una changua cundinamarquesa, no cumpliera con las expectativas de los chefs.

Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por muchos seguidores del ‘reality’, quienes manifestaron su inconformidad en redes sociales.

Lo que encendió aún más la polémica fue que varios usuarios consideraron injusto que Yepes saliera, mientras que Michelle, quien preparó una changua con pimentón, permaneciera en la competencia. Las críticas hacia Michelle no se hicieron esperar, con comentarios cuestionando su permanencia y sugiriendo que ella también debería haber sido eliminada.

Ante este clima de controversia, Michelle decidió aprovechar la función de preguntas y respuestas de Instagram para responder directamente a sus seguidores y aclarar la situación. Una de las preguntas que le hicieron fue por qué no había sido eliminada ella, dado que algunos espectadores consideraban que su desempeño no había sido suficiente.

Michelle respondió con firmeza: “Aclaremos algo, que a Yepes lo quieran por ser un futbolista muy reconocido no significa que tenga que invadir mi espacio con comentarios de odio. Al final, quienes deciden quién se queda o se va son los chefs”. Con esta afirmación, la actriz defendió su derecho a estar en la competencia y recordó que la decisión final no depende del público, sino de los expertos del programa.

Además, ante otro comentario que la felicitaba por hacer las cosas bien y le deseaba éxito para vencer a los “hipócritas”, Michelle no dudó en responder con sinceridad. “Sí, en ‘Masterchef‘ hay hipócritas de doble cara y eso uno lo nota cuando ve el programa. Al final, cada quien decide cómo jugar y con qué cara quedarse”, dijo, revelando que las tensiones dentro del programa van más allá de la cocina y que existen actitudes que ella misma ha percibido como desleales.

La polémica también incluyó rumores sobre supuestas relaciones de Michelle con la producción del programa. Algunos usuarios insinuaron que su permanencia en ‘Masterchef‘ se debía a favoritismos. Frente a esto, la actriz, con tono sarcástico, respondió:

“Claro, y de paso soborné a los jueces y a la despensa. Todo sea por la changua perfecta”. Este comentario irónico buscó desmentir cualquier acusación de favoritismo y demostrar que su permanencia se debe a su talento y esfuerzo.

Antes de finalizar su ronda de respuestas, Michelle expresó su molestia frente a ciertos comentarios que consideró machistas. “Típico comentario machista que refuerza el estereotipo de que las mujeres solo avanzan por favores personales y no por talento”, concluyó. La actriz defendió así la idea de que su presencia en el programa es producto de su capacidad y dedicación, no de relaciones o privilegios injustos.

La polémica tras la salida de Mario Alberto Yepes ha dejado al descubierto las tensiones entre los participantes y la pasión que causa el programa en sus seguidores. Michelle Rouillard, desde su postura clara y sin filtros, ha demostrado que la competencia va más allá de la cocina y que la lucha por mantenerse en el programa implica también defenderse de las críticas y los prejuicios que pueden surgir en el camino.

