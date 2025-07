La tensión y la presión por destacar dentro de ‘Masterchef Celebrity’ aumentan con cada episodio, y con ellas también se intensifican las reacciones de los televidentes frente a la actitud de los participantes. La actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard fue protagonista de uno de los momentos más comentados del capítulo emitido el martes primero de julio, donde su comportamiento causó una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Durante la prueba creativa en parejas, Michelle no logró una buena coordinación con su compañera de reto, la actriz Luly Bossa. Aunque el plato que presentaron fue recibido con comentarios aceptables por parte del jurado, la actitud de Rouillard, marcada por la tensión y la presión del momento, desató fuertes críticas.

Muchos espectadores la señalaron por tener un temperamento explosivo y por dejarse llevar por los nervios, lo que la convirtió rápidamente en tendencia en redes, donde no faltaron los memes ni los reproches.

Ante el aluvión de comentarios, la participante decidió enfrentar la situación y, durante la tarde del miércoles 2 de julio, abrió una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

A través de esta interacción con sus seguidores, la actriz respondió con franqueza a varios cuestionamientos relacionados con su comportamiento en el programa de cocina del Canal RCN.

Uno de los mensajes más directos que recibió describía su actitud como “todo lo que está mal”. Lejos de evadir la crítica, Rouillard reconoció su error, aunque defendió su autenticidad. “Mi reacción no fue la mejor, pero fue honesta. No vine a fingir calma donde no la siento, ni a maquillar mis emociones para agradar. Estoy aprendiendo mientras vivo esta experiencia”, escribió, dejando claro que no busca proyectar una imagen falsa ante las cámaras.

Frente a otra observación en la que la acusaban de egocéntrica, Michelle respondió con firmeza: “No, no soy perfecta. Pero estoy en una competencia. Querer ganar no es lo mismo que ser egocéntrica”, aclaró. Además, se refirió a los señalamientos sobre haber tratado mal a Luly Bossa durante la prueba en equipo.

¿Qué ocurrió entre Michelle Rouillard y Luly Bossa en ‘Masterchef Celebrity’?

Varios usuarios le reclamaron por haber “vulnerado” a su compañera, a lo que Rouillard respondió: “Nunca fue mi intención herir a Luly. Estaba concentrada en que el plato saliera bien y sí, la presión me superó. No actué desde la rabia, sino desde el deseo de que todo resultara perfecto. Reconozco que no lo manejé de la mejor forma, pero jamás quise hacerle daño”.

La también modelo aprovechó el espacio para reflexionar sobre lo que significa exponerse públicamente en un formato como ‘Masterchef Celebrity’, donde no solo se cocina, sino también se revelan aspectos muy personales. “Mostrar quién eres no siempre es bonito. A veces es incómodo, crudo, imperfecto. Pero también es valiente. Yo no vine a mostrar una versión pulida de mí, vine a vivir algo real. Y eso también es parte del proceso”, expresó.

Sobre su perfeccionismo, aceptó que es un rasgo que a veces se convierte en una carga: “Sí, mi perfeccionismo a veces se nota y no siempre lo gestiono con calma. Pero viene del compromiso que tengo con todo lo que hago, no de un exceso de ego”, aclaró.

Por último, Rouillard reveló un dato desconocido para muchos: su ingreso al programa fue inesperado. “Entré a ‘Masterchef’ en el último momento porque alguien más decidió no participar justo antes de empezar. No estaba en mis planes este año. Y sí, claramente entré con desventaja”, contó. Además, detalló que, debido a su falta de preparación, empezó a tomar clases de cocina en paralelo a las grabaciones: “Me recogían a las 6:00 a. m. y salíamos a las 8:30 p. m. De ahí me iba a estudiar cocina para poder ponerme al nivel de mis compañeros”.

Con estas declaraciones, Michelle Rouillard dejó claro que asume sus errores, pero también que está comprometida con mejorar y vivir intensamente la experiencia del ‘reality’.

