A lo largo de sus temporadas, ‘Masterchef Celebrity‘ ha sido un escenario de talento, emociones y momentos inolvidables, donde las celebridades no solo demuestran su habilidad culinaria, sino también su capacidad para enfrentar desafíos físicos y mentales.

Sin embargo, el programa también ha sido testigo de algunos accidentes comunes en la cocina, como cortaduras con cuchillos o quemaduras con ollas y sartenes calientes. En esta ocasión, una de las afectadas fue la actriz Luly Bossa, quien sufrió una dolorosa lesión en uno de sus dedos durante uno de los primeros retos de la competencia.

Luly Bossa, actriz barranquillera de 64 años, participa en la edición actual del popular ‘reality’ de cocina. Pese a que el programa lleva pocos días al aire, su participación ya ha estado marcada por un fuerte incidente que puso en riesgo su continuidad. Durante el segundo reto por equipos, llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla, la actriz sufrió un corte profundo en uno de sus dedos al manipular una batidora de inmersión.

El accidente ocurrió mientras hacia una preparación y, sin percatarse del peligro, introdujo su mano cerca de las aspas giratorias del electrodoméstico. “No se ve que las aspas están tan al borde y al meter la mano, el aspa pasó de la yema hasta la uña. En ese momento uno no está preocupado por uno”, relató después de haber sido atendida. El corte fue tan severo que provocó un sangrado considerable.

La presentadora Claudia Bahamón fue quien reaccionó de inmediato al incidente. Rápidamente tomó a Luly y la llevó al puesto de primeros auxilios, donde le colocaron el dedo bajo el agua para intentar detener el sangrado. Minutos después, la actriz fue atendida por paramédicos del programa, quienes determinaron que debía recibir varios puntos de sutura.

A pesar del susto y el dolor, Luly Bossa no se retiró del programa y continuó compitiendo. De hecho, logró destacarse en la jornada de salvación posterior al accidente. En esa prueba, cocinó en equipo junto a Pichingo, Nicolás Montero y Julián Zuluaga, y gracias a su desempeño, se quitó el temido delantal negro y subió al balcón.

Luly Bossa habló del accidente que sufió en ‘Masterchef’

A través de sus redes sociales, la actriz compartió detalles de su recuperación. En una historia de Instagram mostró cómo quedó su dedo tras la herida, revelando que tuvo que recibir cinco puntos y que, hasta el momento, ha perdido sensibilidad en la zona afectada. “Me cogieron cinco puntos, la sensibilidad no está, la cicatrización va lenta y la huella dactilar todavía no se ve. Siento molestias, pero ahí vamos”, dijo en declaraciones para ‘Buen Día, Colombia’.

La revelación causó una oleada de solidaridad entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y aliento. En redes sociales, muchos expresaron su admiración por la fortaleza con la que ha enfrentado la situación y elevaron oraciones para su pronta recuperación. “Estamos contigo, Luly”, “Dios te sane rápido”, y “Eres una guerrera” fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su perfil.

A pesar de la complejidad del accidente, la actriz se ha mantenido firme en su decisión de seguir en la competencia, demostrando una vez más su resiliencia. Su caso también ha servido como recordatorio de los riesgos reales que enfrentan los concursantes, incluso cuando las cámaras están grabando.

Con determinación y buen ánimo, Luly continúa su paso por ‘Masterchef’, con el cariño del público a su favor y la esperanza de recuperarse completamente para seguir dando lo mejor de sí, tanto en la cocina como en la vida.

