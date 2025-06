Yesenia Valencia, la reconocida actriz colombiana de 48 años, sorprendió a los televidentes de ‘Masterchef Celebrity‘ al anunciar su retiro voluntario de la competencia, justo antes de que los jurados anunciaran al primer eliminado.

Aunque el momento en pantalla fue emotivo y dejó muchas preguntas sin responder, recientemente la actriz rompió el silencio sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras, incluyendo una tensa discusión que tuvo con el chef Jorge Rausch minutos antes de su salida.

En una entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, Valencia fue consultada sobre si le habían dolido las palabras que Jorge Rausch le dijo frente a cámaras en el momento de su renuncia. Sin embargo, lo que más la afectó no fue lo que se transmitió al aire, sino lo que ocurrió en privado. “No, lo que me dolió no fue lo que dijo en cámara. Lo que realmente me dolió fue lo que me dijo antes, cuando tuvimos una discusión fuerte porque yo me iba”, confesó.

Según relató la actriz, antes de tomar la decisión definitiva de abandonar el programa, se acercó al chef para expresarle su intención de retirarse, pues emocionalmente no se sentía en condiciones de continuar en el formato. “Le dije que no podía más, que me quería ir. La presión me estaba afectando mucho. Pero él no estuvo de acuerdo con mi decisión y me dijo que eso era de fracasados”, relató con visible emoción. “Me dolió porque no se puede decir que el primer eliminado fracasa. No es así. Hay muchas formas de vivir un proceso y superarlo”.

Durante la entrevista, Yesenia reconoció que esas palabras la afectaron profundamente, tanto que no pudo evitar quebrarse emocionalmente. “A mí la competencia me tenía en la infelicidad. Me dolió mucho lo que me dijo Rausch”, agregó, haciendo referencia a ese intercambio que no fue emitido en RCN pero que, según ella, marcó un punto definitivo en su decisión de irse.

A pesar de esa experiencia, la actriz también manifestó que se sintió respaldada por parte de la producción y los directivos del programa. “Ellos me apoyaron. Entendieron que estaba pasando por un momento difícil y que mi decisión no fue impulsiva, sino una forma de proteger mi bienestar emocional”, dijo.

¿Por qué decidió renunciar Yesenia Valencia de ‘Masterchef’?

Valencia aprovechó el espacio para explicar que su salida no tuvo que ver únicamente con los retos culinarios. “Cuando entré a ‘Masterchef‘, pensé que era solo cocinar, pero me di cuenta de que también había alianzas, estrategias y juegos de poder entre compañeros. Entendí que ese no era mi lugar”, declaró con franqueza.

También compartió una reflexión sobre el valor de tomar decisiones personales, especialmente cuando se trata de proteger la salud mental. “A mis 48 años, yo decido qué luchas quiero dar y cuáles no. Hay momentos en los que uno tiene que elegir su paz antes que cualquier otra cosa. Esta vez, decidí que no iba a dar una lucha que me estaba haciendo daño”.

Finalmente, Yesenia reafirmó que su salida no fue una rendición, sino un acto de valentía. “No me fui porque fracasé. Me fui porque me escuché. Porque entendí que, para mí, la verdadera fuerza está en reconocer cuándo algo no está alineado con lo que soy ni con lo que necesito en este momento de mi vida”.

Su testimonio ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la importancia de priorizar la salud mental por encima de cualquier competencia.

