Para los fanáticos de “Yo Me Llamo”, el popular programa de imitación de Caracol Televisión, la recta final del concurso es un evento muy esperado de las noches de televisión en Colombia.

Esta décima temporada, que comenzó el 7 de enero de 2025 y culminará el martes 1 de julio de 2025, ha despertado gran expectativa y emoción entre los seguidores del formato, quienes esperan que la gran final, programada para las 8:00 p.m., sea un evento lleno de sorpresas y talento.

“Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz han sido jueces exigentes, pero también han acompañado a cada uno de los participantes en su evolución artística”, comentó uno de los concursantes en entrevista con Caracol Televisión.

En esa misma línea, los competidores que han llegado hasta el capítulo 113 han demostrado su compromiso y dedicación en cada imitación, logrando capturar la esencia de figuras como Gloria Trevi, y Paquita, la del Barrio, entre otros.

¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘Yo me llamo’ 2025?

El ganador de la Gran Final se llevará el premio de 500 millones de pesos, pero no solo eso, tendrá el reconocimiento y la aprobación del público que ha seguido de cerca su evolución en el concurso.

“Es un gran desafío, pero también una oportunidad para demostrar mi talento y rendir homenaje a la artista que estoy imitando”, dijo una de las concursantes que interpreta a Gloria Estefan, en entrevista a El Tiempo.

No obstante, el espectáculo no termina con la Gran Final. Una vez finalice “Yo Me Llamo”, Caracol Televisión sacará al aire el “Desafío”, según anunció el canal.

Este nuevo programa tomará el lugar de “Yo Me Llamo” en la programación, y su estreno está previsto para el miércoles 2 de julio de 2025, lo que ha desatado expectativa sobre esta nueva propuesta en la televisión colombiana.

El último capítulo de “Yo Me Llamo”, sin duda, marcará el cierre de un ciclo para uno de los musicales más exitosos del país, pero también el comienzo de una nueva apuesta por el entretenimiento de Caracol Televisión.

¿Quién fue el último eliminado de ‘Yo me llamo’?

En el capítulo 113 de ‘Yo me llamo’, se llevó a cabo una dinámica denominada ‘original y copia’ donde el mejor imitador se llevó 30 millones de pesos. Sorpresivamente, Gloria Estefan sorprendió al jurado y se llevó el dinero.

De esta manera, en la noche anterior no hubo eliminado y el último en salir (el martes 25 de junio) fue el imitador que encarnaba a Felipe Peláez. La decisión se caracterizó por la melancolía de sus colegas por su partida.

Con su partida, solo seis imitadores continúan disputando por el premio principal de 500 millones de pesos, en la fase final del programa. Paquita, la del Barrio, Gloria Trevi, Vicente Fernández, Luis Alfonso, Gloria Estefan y José Luis Perales lucharán por el premio mayor.

