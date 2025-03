La muerte de Paquita, la del barrio conmovió al mundo artístico en medio del duelo que también le cayó a una artista que actualmente la imita con mucho éxito y respeto en la televisión colombiana.

Sara Marleny Martínez es la doble de Paquita, la del barrio en ‘Yo me llamo’ 2025, una mujer que a sus 57 años ha sabido darle altura al personaje que interpreta en el programa para esta temporada.

Nacida el 8 de enero de 1968 en Villagomez (ver mapa), en Cundinamarca, está casada con José y es madre de Yeraldine. Esos dos amores la han acompañado en los 32 años de carrera musical que lleva.

Durante todo ese tiempo ha trabajado con mariachis en ferias y todo tipo de fiestas a las que va a hacer presentaciones, apoyada en una voz potente que ha alimentado con la experiencia. Antes, su vida era otra.

Martínez se describió como una mujer muy chistosa, muy del hogar y afirmó que su vida ha sido muy alegre, en un contraste con el carácter de Paquita, pues reconoció que ella era bastante seria. A pesar de todo, exaltó sus parecidos.

“Tengo mucha similitud con ella porque ella empezó de abajo, fregando mucho para llegar a ser lo que fue. Yo también inicié en el campo, trabajando duro”, remarcó.

Al recalcar que andas arrancaron ordeñando vacas y montando caballos y que tuvieron que abrirse campo solas en el ámbito artístico, Martínez no pudo contener el llanto para expresar el dolor por la muerte de Paquita, la del barrio.

“Estoy devastada por eso porque no estaba viendo nada y todo el mundo me empezó a escribir”, le contó Martínez a Pulzo, al confesar que supuso que era una noticia falsa y apenas, en medio de la charla, empezó a asumir el duelo. “No lo podía creer”, expresó.

Martínez recordó que arrancó su camino como cantante porque su papá y sus abuelos fueron músicos y desde pequeña los escuchó cantar cuando iban en pueblos de Cundinamarca. Allí, sin saberlo, nació el personaje en ‘Yo me llamo’ 2025.

Aunque Paquita, la del barrio tuvo afecciones respiratorias recientemente, todavía se desconocen las causas de la muerte de la artista que ahora inspira a Sara Marleny Martínez, aunque antes no interpretaba al personaje.

“Nunca he sido imitadora de Paquita y hasta hace tres meses que empecé en ‘Yo me llamo’. Cantaba 10 canciones de ella con mi mariachi, con mi voz. Cuando me decían que la imitara siempre me negué a hacerlo”, le reconoció a Pulzo.