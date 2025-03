Así como hay situaciones fuera de cámaras de ‘La casa de los famosos’, una de las grandes figuras de otro de los programas en la pantalla chica de Colombia tiene una particularidad poco conocida.

¿Cómo es el nombre real de Till Lindemann de ‘Yo me llamo’ 2025?

Daniel Galvis es el nombre real del doble de Till Lindemann de ‘Yo me llamo’ 2025 y nació en Cerrito (Valle) el 15 de marzo de 1986. Ahora es uno los participantes que ha brillado de manera notable en la actual temporada del concurso en la televisión colombiana.

El vallecaucano se desenvuelve en una faceta que sorprendería a muchos de sus seguidores y con una imagen que parece irreconocible para quienes han visto ese toque lleno de rock como imitador del vocalista de Rammstein.

Galvis, que interpreta a Lindemann, es el líder del negocio de S.I. cocinas integrales. “Lo tengo hace tres años y medio es mi marca personal”, le contó el artista a Pulzo. Él mismo promueve sus servicios.

La imagen del imitador, sin el maquillaje característico que tiene el cantante alemán de 62 años, ha mantenido una vida en la que deja en evidencia que su pasión por el rock no le impide sacar adelante su negocio en lugares como Cali, Palmira, Jumbo y Jamundí.

Galvis explicó que tiene experiencia en cocinas de madera desde hace 8 años cuando tuvo una sociedad y trabajó en proyectos masivos para compañías, lo que lo llevó a su actual negocio. Lo llamativo es que hace poco descubrió su papel como Till Lindemann.

“No pasó de la noche a la mañana. Rammstein ha sido una banda que me ha marcado desde hace mucho tiempo y el descubrirme como cantante pasó hace mas o menos dos años”, recordó en conversación con Pulzo.

Galvis indicó que tiene un tributo a la banda alemana en Cali y confesó que se descubrió como cantante en un karaoke, en el que recibió la motivación de otras personas que conoció en el medio empezó para interpretar, en principio, rock en español. En ese camino, surgió una imitación en la que el reto es el aprendizaje del idioma germano.

“Con el alemán, no estoy desde cero. Antes de ‘Yo me llamo’ empecé a estudiarlo, pero frené por el programa. Por ahora, estoy muy apegado a la fonética”, afirmó.

Lo cierto es que sabe que su vida ha cambiado gracias al crecimiento que ha tenido en el ‘reality’ de Caracol Televisión, por lo que aún espera para determinar si le apunta de lleno a su nueva carrera musical como imitador o mantiene sus esfuerzos en el negocio de cocinas integrales de madera.

“Es una decisión que tomaré al momento que me eliminen o que gane el programa”, aseguró entre risas en el remate de la conversación con Pulzo, en medio del optimismo por el buen paso que lleva.

Cabe recordar que el doble de Till Lindemann en ‘Yo me llamo’ 2025 se ganó un premio de 25 millones de pesos después de que fue elegido por la inteligencia artificial como el mejor de una de las jornadas.

¿Quién es dueño del programa ‘Yo me llamo’?

El dueño de ‘Yo me llamo’ es la empresa Banijay, que adquirió Endemol, que estaba asociada con FremantleMedia en el momento de la creación de un formato que le ha dado la vuelta al mundo.

Si bien el programa se emite en Colombia por Caracol Televisión, el dueño del formato a nivel mundial es Banijay Group y se ha catapultado como propietario de ese y otros programas similares.

De ahí, es necesario diferenciar entre la empresa que creó el formato original y la que actualmente posee los derechos en Colombia para entender cómo funciona el manejo del ‘reality’.

¿Qué país inventó ‘Yo me llamo’?

‘Yo me llamo’ nació en Países Bajos con Endemol como creador de un formato que se ha ajustado a nivel internacional y que actualmente lleva 10 temporadas en la televisión colombiana.

Aunque ‘Yo me llamo’ es muy popular en Colombia, el formato original no es de origen colombiano, si no que fue impulsado por la productora FremantleMedia, y actualmente es de la empresa Banijay.

Vale la pena recordar que en la actualidad se lleva a cabo la décima temporada del formato en la televisión nacional, donde se ha ubicado como uno de los programas favoritos de la audiencia.

