César Escola, reconocido músico y figura clave en el entretenimiento colombiano, compartió recientemente una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. El argentino, quien llegó en 1989 a Colombia para hacer parte del elenco de la comedia musical ‘Sugar’, terminó forjando su carrera en nuestro país y actualmente es famoso por ser jurado en el programa ‘Yo me llamo’.

César Escola recordó cuando sufrió un infarto

Durante una conversación con la emisora ​​La Kalle, Escola abrió su corazón y relató cómo enfrentó un infarto que lo obligó a replantear muchos aspectos de su vida. Todo sucedió hace ya más de una década. Escola confesó que pertenece “al club de los stents”, refiriéndose a la intervención médica que recibió luego del incidente cardíaco.

Con su característico sentido del humor, recordó el día del episodio: “Estamos cerca de cumplir 11 años desde aquel día. Estaba en la casa, había hecho un asado, el que llamamos ‘el último chorizo’, y cuando fui a servir la comida al comedor sentí un cansancio extraño”, relató en la entrevista.

A pesar de lo alarmante de la situación, Escola mantuvo la compostura y decidió continuar con sus planes para ese día. “Quedé en encontrarme con un amigo para ver unos muebles. Ya en el mueblería sentí el brazo izquierdo pesado y comencé a sudar. Avancé hasta una farmacia cercana y me pidió que me tomaran la tensión. El registro fue muy alto”, explicó.

Aunque pensó inicialmente que podría tratarse de una dolencia muscular, optó por hacer caso a su intuición y buscar atención médica. Su compañero lo llevó al hospital cuando notó que la situación no mejoraba. Escola recordó ese momento complicado: “Llegando allá, uno se asusta. Mi hijo Martín tenía apenas ocho años“.

Destacó el contraste entre la calma del personal de salud y su propia angustia: “La enfermera muy tranquila, preguntándome qué sentía, y yo casi llorando”. Después de hacerse un electrocardiograma, el médico le confirmó que estaba experimentando un infarto.

Este evento fue trascendental en la vida de César Escola. Tal como él mismo narró, fue necesario adoptar cambios fundamentales en su estilo de vida: “Dejé de fumar, comencé a cuidarme más y ahora debo tomar medicamentos de por vida. Tocó replantearse muchas cosas”, aseguró el músico y productor argentino.

Además de los cuidados médicos, Escola subrayó la importancia de vivir plenamente y con alegría cada día: “Hay que despertarse feliz, porque estás vivo. La vida te puede cambiar en un instante. Lo que no has hecho hasta ese momento, quizás no tendrás otra oportunidad de hacerlo. Si tienes la opción de pedir perdón o de disfrutar una comida que te gusta, o de viajar, hazlo sin postergarlo”, recomendó.

Esta experiencia de salud no solo significó una alerta para Escola, sino una oportunidad para valorar y priorizar lo realmente importante. Las palabras del maestro invitan a reflexionar sobre la importancia del autocuidado y de aprovechar cada día al máximo, sin dejar para después lo esencial.

