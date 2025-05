Mientras que hay expectativa sobre la fecha de la final de ‘La casa de los famosos’, una controversia salió a la luz en el otro ‘reality’ con el que compite en la televisión colombiana.

María Gabriela Oquendo, nombre de Kany García en ‘Yo me llamo’ 2025, se plantó duro desde su cuenta personal de Instagram sobre los comentarios que recibió por su interpretación de ‘Madera fina’, lo que llevó a un duro señalamiento a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

“¡La razón se le da a quien la tiene! Estaba esperando que saliera esta presentación en televisión a ver qué había pasado porque había que velo desde ‘afuera’ y no me equivoqué, desafinada no estuve. Uno matándose, aprendiéndose las cosas que Kany hace en la canción y ellos no estudian, ¿y tengo que darles la razón? No, no y no”, escribió.