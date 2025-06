El mundo del cine colombiano se encuentra de luto al confirmarse el fallecimiento de Camila Loboguerrero, directora, guionista y productora, quien dejó un legado imborrable en la historia cultural del país.

A los 83 años, Loboguerrero murió en la madrugada de este sábado 21 de junio por causas naturales en su residencia en el barrio El Bosque Izquierdo de Bogotá, según confirmó la Sociedad de Gestión de Actores.

Su partida marca el fin de una era para el cine nacional, pero su obra y su lucha por los derechos de los creadores audiovisuales perdurarán como un faro para las generaciones futuras.

Nacida en Bogotá en 1941, Camila Loboguerrero se convirtió en un ícono del cine colombiano al romper barreras en una industria dominada por hombres. Fue la primera mujer en dirigir un largometraje de ficción en Colombia, un hito alcanzado con su película ‘Con su música a otra parte’ (1984).

Este logro no solo abrió puertas para otras mujeres cineastas, sino que consolidó su nombre como una figura visionaria en el panorama cultural del país. A lo largo de cinco décadas, Loboguerrero se destacó como directora, guionista y montajista, dejando un legado que abarca tres largometrajes de ficción —‘Con su música a otra parte’, ‘María Cano’ (1990) y ‘Nochebuena’— además de numerosos documentales y trabajos para televisión.

Después de regresar a Colombia en 1971, luego de formarse en el exterior, Loboguerrero se casó con el arquitecto Rafael Maldonado, con quien tuvo dos hijos, Lucas y Matías, ambos vinculados al ámbito artístico como realizador audiovisual y actor/guionista, respectivamente.

Su vida personal y profesional estuvo marcada por una pasión incansable por el arte y la defensa de los derechos de autor, un compromiso que mantuvo hasta sus últimos días. Su trabajo no solo se centró en la creación cinematográfica, sino también en la construcción de un marco legal y ético que protegiera a los realizadores audiovisuales en Colombia.

Camila Loboguerrero no solo fue una pionera en el cine, sino también un símbolo de resistencia y creatividad en un país donde la industria cinematográfica ha enfrentado grandes desafíos. En una época en la que las mujeres tenían un acceso limitado a roles de liderazgo en el cine, Loboguerrero desafió las normas y demostró que el talento y la visión artística no tienen género.

Su película ‘María Cano’ (1990), que retrata la vida de la líder obrera colombiana, es considerada una de las obras más emblemáticas del cine nacional. Esta producción no solo destacó por su calidad técnica y narrativa, sino también por su compromiso con temas sociales como la lucha de clases y los derechos laborales, resonando profundamente con la realidad colombiana.

Hace tres meses, en una entrevista con la Revista Vea, la fallecida artista se refirió al tema de la muerte y aseguró que no quería pensar en ello, ya que aún tenía tareas por hacer.

“Nadie se quiere morir. En la pandemia todos nos dedicamos a pensar en la muerte y fue una época en la que escribí un libro en el que cuento mi relación con el cine […]. No me gusta la muerte, no me quiero morir y quiero hacer unas películas que me faltan”, aseguró.